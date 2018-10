Sondaj de ultima ora! PNL este in cadere libera

sondaj google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Centrul de Sociologie Urbana si Regionala (CURS) a dat publicitatii cel mai nou sondaj – de tip Omnibus (septembrie-octombrie). Sondajul a fost realizat in perioada 20 septembrie – 1 octombrie pe 1067 de persoane la domiciliul respondentilor. Astfel, daca duminica viitoare ar avea loc alegeri, PSD-ul continua sa domine scena politica cu 37%, urmat la mare distanta de PNL cu 22%, pe locul al treilea ALDE cu 9% si USR cu 8%. Urmeaza un pluton de partide cu cifre relativ egale Pro Romania cu 6%, Miscarea Romania Impreuna cu 5%, PMP 5%, UDMR 5%. Restul partidelor se situeaza sub pragul electoral. PSD a pierdut doua procente fata de luna mai, a aceluiasi an. Astfel, in mai PSD avea 39%, in timp ce in s ...