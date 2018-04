SONDAJ Europarlamentare 2019: Situatia partidelor din Romania

Sondaj google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); A ramas un an pana la Europarlamentare. Cum se prezinta situatia partidelor din Romania Radu Tudor a prezentat marti seara doua sondaje care dau rezultate radical diferite in ceea ce priveste cifra partidelor cu privire la Europarlamentarele din 2019. Cei de la IMAS spun ca PSD (28,6%) este sub PNL (29,4%). La Avangarde PSD are intre 35-40%, iar PNL 19-25% si ALDE 15%, un procent care se apropie amenintator de PNL. Vezi si: SONDAJ: Intentia de vot a romanilor la alegerile parlamentare In urma lor se claseaza la IMAS USR, cu 11%, UDMR cu 4,5% si PMP cu 4,6%, iar la Avangarde 9-10% USR, 5% UDMR si 5% PMP. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...