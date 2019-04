Sondaj in țarile NATO. Care dintre popoarele aliate ar apara Romania? SURPRIZE majore

Conform sondajului, 40% dintre britanici cred că România are trebui apărată prin folosirea forței militare dacă este nevoie în timp ce 24% se opun. Alte națiuni care ar apăra România sunt danezii (44% DA vs. 21% NU), norvegienii (38% DA vs. 28% NU) și americanii (40% DA vs. 18% NU).

Vezi și: Profilul alegătorului român cu două luni înainte de alegeri (Sondaj CURS)

În schimb cei care nu ar sări în apărarea României sunt germanii (39% NU vs. 32% DA). La fel suedezii (44% NU vs 19% DA), finlandezii (63% NU vs 7% DA) – însă aceste națiuni nu sunt membre NATO.

Francezii sunt ezitanți în această privință: 33% nu ar susține apărarea României în timp ce 32% ar susține.

Vezi și: Cum votează românii în funcție de regiunile istorice + Ce partide preferă în funcție de mediul de rezidență (Infrografice CURS)

Sondajul a fost făcut de YouGov în perioada 13-27 martie 2019 si poate fi consultat aici.