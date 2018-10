Sondaj INCENDIAR! PSD conduce detasat. Partidele finante din strainatate au procente mici

Sondaj google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceasta seara, la Antena 3, sociologul Marius Pieleanu a prezentat un sondaj de opinie care arata situatia partidelor din Romania la ora actuala: PSD - 36% PNL - 25% ALDE - 10% USR - 9% MRI - 9% UDMR - 5% PRO ROMANIA - 4% Partidul lui Tariceanu nu are asa cum spune Marius Pieleanu, 10%, ci are aproximativ 6%. A pierdut foarte usor 2-4 procente doar din cauza legii offshore in care se vede clar ca este implicat impotriva intereselor romanilor, fiind de partea multinationalelor, fiind direct interesat intrucat toate contractele de concesiune au fost facute pe vremea lui. PNL este intr-o degringolada continua si este supranumit Partidul Imprastiat fiind fara conducere si fara cap. Din sur ...