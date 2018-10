SONDAJ: Parerea francezilor despre Uniunea Europeana: 38% dintre acestia considera ca are ''mai multe dezavantaje decat avantaje''

Sondaj google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Aproximativ 38% dintre francezi sunt de parere ca apartenenta tarii lor la Uniunea Europeana (UE) inseamna "mai multe dezavantaje decat avantaje" (+1% fata de martie 2017), in timp ce 24% considera ca UE prezinta "mai multe avantaje decat dezavantaje" (-7%), potrivit unui sondaj Elabe difuzat joi, transmite AFP. Intr-un procent identic, 38%, francezii cred ca UE inseamna tot atatea avantaje pe cat dezavantaje (+6%). Studiul a fost realizat online, pe 2 si 3 octombrie, pe un esantion de 1.001 persoane in varsta de peste 18 ani. Vezi si: Gérald Darmanin: Franta se pregateste pentru un "Brexit dur" Potrivit sondajului, circa 64% dintre francezi nu sunt increzatori in c ...