SONDAJ prezindențiale - Iohannis ia potul cel mare. In Coaliția PSD-ALDE lucrurile s-au rasturnat dramatic (document)

Conform unui sondaj intern al PSD, social-democraţii nu au nicio şansă să câştige preşedinţia României în 2019. Mai mult, în caz de alegeri parlamentare, actuala opoziţie ar obţine majoritatea voturilor, iar ALDE nici măcar nu ar intra în Parlament.

Viorica Dăncilă trage semnalul de ALARMĂ: Dacă se va merge pe AMNISTIE și GRAȚIERE riscăm activarea Articolului 7 și suspendarea fondurilor europene (surse)

Potrivit sondajului, la prezidențiale, Klaus Iohannis ar câștiga și în turul I, și în turul II, indiferent de adversar, în timp ce Liviu Dragnea ar obține abia 4% din voturi, din totalul populației, și 7% dintre cei care, teoretic, s-ar prezenta la vot. Locul al doilea este ocupat de Călin Popescu Tăriceanu, luat în calcul aici din poziția de candidat al ALDE, nu al unei coaliții eventuale cu Partidul Social Democrat. În sondaj este cuprinsă şi Laura Codruţa Kovesi, care este pe locul trei în preferinţele electoratului.

CINE INTRĂ ÎN TURUL DOI



KLAUS IOHANNIS - 25%

CĂLIN POPESCU TĂRICEANU - 13%

LAURA CODRUŢA KOVESI - 10%

DACIAN CIOLOŞ - 7%

LIVIU DRAGNEA - 4%



Sursa: sondaj intern PSD



CEA MAI MARE ŞANSĂ DE CÂŞTIG



KLAUS IOHANNIS vs CĂLIN POPESCU TĂRICEANU - 37% vs 20%

KLAUS IOHANNIS vs GABRIEAL FIREA - 37% vs 17%

KLAUS IOHANNIS vs LIVIU DRAGNEA - 38% vs 14 %

Potrivit acestui sondaj, efectuat telefonic (prin metoda CATI) și cu o marjă de eroare de 4,3%, PSD ar obține 31%, dacă mâine ar avea loc alegeri parlamentare. ALDE, cu un scor de 4%, nu ar intra în Parlament. PNL ar beneficia de 25% din voturi, USR de 13%, iar partidul lui Dacian Cioloș tot de 13%, deși Mișcarea România Împreună nu este încă înregistrată.

CITEȘTE ȘI: De ce ai senzaţie de somn după ce mănânci: Specialiştii oferă răspunsul şi ne spun ce trebuie să nu facem .