SONDAJ - PSD se PRABUȘEȘTE, PNL este in revenire: surpriza URIAȘA a lui Victor Ponta

Sociologul Mirel Palada publică datele unui sondaj SOCIOPOL în care se arată că PSD a scăzut spre 40%, în timp ce PNL a ajuns la 30%. Marea surpriză este Pro România a lui Victor Ponta, care a intrat în măsurători cu 3%.

Citește și: CCR a DECIS: când se judecă soarta Laurei Codruța Kovesi, după sesizarea Guvernului

”• După un an în care PSD a dominat scena politică, echilibrul electoral s-a restabilit între principalele două tabere, PSD și anti-PSD

• Echilibrarea situației nu se datorează performanței taberei anti-PSD, ci contra-performanței PSD din ultimul an

• PSD suferă o erodare din ce în ce mai clară. A scăzut dinspre 50% spre 40%, chiar spre 30%. Mai important, în total populație a scăzut sub 10%, chiar spre 5%. Un nivel minim istoric, întîlnit doar la începutul primului mandat al lui Băsescu, în 2006 - 2007

• PNL crește dinspre 20% spre 30%. Asta însă doar în termeni relativi. În termeni absoluți, din total populație, prezintă o evoluție relativ constantă, în jur de 5%-7%. Creșterea sa e de fapt consecința scăderii PSD

• ALDE se bucură de o ușoară creștere, spre 10%

• USR are parte de o ușoară scădere, de la 10% spre 5%

• PMP nu reușește să iasă din zona lui 5%

• Pro România (al lui Ponta) intră în prima sa măsurătoare cu 3%”, arată Mirel Palada.