SONDAJE masluite in scop POLITIC! Iata cum arata, de fapt, cifrele in REALITATE

Sondaj google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceasta seara, la Antena 3 au fost prezentate mai multe sondaje de opinie care prezinta numeroase neconcordante in comparatie cu cifrele reale. Cum arata ultimele cifre legate de politica din Romania. Trebuie subliniat de la bun inceput faptul ca singurul sondaj cu niste date corecte este sondajul de la AVANGARDE. Sondaj AVANGARDE PSD - 44% PNL - 26% ALDE - 11% USR - 6% Sondaj SOCIOPOL PSD - 34% PNL - 33% USR - 12% ALDE - 5% Sondaj IMAS PNL - 29,4% PSD - 28,6% USR - 11,2% ALDE - 10,6% Marius Pieleanu, intrat in direct prin telefon, a spus ca "sub 33% PSD nu are cum sa scada". Oricum, dupa ce se va intampla la Congresul PSD, care este supranumit "Congresul Panarama ...