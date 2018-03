Sondajele din Rusia il dau castigator detasat pe Vladimir Putin la alegerile de duminica

Vladimir Putin 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Scrutin fara emotii pentru Vladimir Putin. Potrivit celor mai recente sondaje, va castiga detasat alegerile de duminica. Singura problema ar fi prezenta scazuta la urne, care ar da oarecum peste cap planurile Kremlinului. Din cei 8 candidati inscrisi in cursa pentru alegerile prezidentiale de duminica, nici unul nu are sansa. Desigur, cu exceptia lui Vladimir Putin. Campania electorala a fost destul de plictisitoare. Mai mult decat atat, contracandidatii lui Vladimir Putin au avut un rol pur decorativ: mimeaza competitia. Iar rezultatul este previzibil. Putin va fi reales cu un scor urias. Liderul real al opozitiei Aleksei Navalnii nu a fost lasat sa intre in cursa prezidentiale pe motiv ca ...