Sophia Loren vorbeste despre dragoste, casnicie si de noaptea in care a fost la un pas de moarte: “Palmele pe care mi le-a tras Ponti au fost dovada maxima de iubire”

Carry Grant a vrut sa se insoare cu ea, iar Marlon Brando si-a dorit-o amanta, dar Sophia Loren s-a casatorit cu cel care i-a dovedit ca o iubeste, dandu-I doua palme zdravene peste fata. Desi, in present toata lumea i-ar fi spus sa rupa orice legatura cu cel care a palmuit-o si care ulterior i-a devenit sot, Carlo Ponti, Sophia spune acum ca, pentru ea, bataia a fost dovada maxima de iubire. "Ea il iubea pe Carry Grant, dar, in acelasi timp, isi dorea sa devina doamna Ponti. Doar ca el, Carlo, nu putea divorta, fiind catholic", povesteste Cindy De la Hoz, autoarea cartii: "Sophia Loren, Movie Star Italian Style". "Relatia ei profesionala cu Carry Grant a devenit o poveste de dragoste, in care el s ...