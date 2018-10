Soprana spaniola Montserrat Caballé a murit la 85 de ani

Gabriela Cristea a vorbit despre probleme sale de sanatate in direct, la TV. Ce boala o chinuie pe frumoasa prezentatoare În vârstă de 43 de ani, Gabriela Cristea trece printr-o perioadă dificilă. Încercată de probleme de sănătate, prezentatoarea TV s-a destăinuit despre ce i se întâmplă în emisiunea pe care o moderează la Antena Stars. Fanii s-au speriat, însă, sunt convinși că vedeta se va însănătoși curând. Citește și: Gabriela Cristea, declarație emoționantă la ”Te […] The post Gabriela Cristea a vorbit despre probleme sale de sănătate în direct, la TV. Ce boală o chinuie pe frumoasa prezentatoare appeared first on Cancan.ro.

REFERENDUM: Prezența la vot la ora 10.00 a fost de 0,97 REFERENDUM: Prezența la vot la ora 10.00 a fost de 0,97. Biroul Electoral Central anunță că prezența la vot la ora 10.00, în cadrul referendumului pentru redefinirea familiei, a fost de 0,97. Potrivit datelor BEC, din totalul de votanți aflați pe listele permanente, adică 18.278.496, au votat 177.941, reprezentând 0,97%. Cea mai mare prezență este în […] The post REFERENDUM: Prezența la vot la ora 10.00 a fost de 0,97 appeared first on Cancan.ro.

BREAKING NEWS Referendumul pentru familie. Prezența la vot la nivel național pana la ora 10 Votul la referendumul pentru familie a început încă de vineri seara în Diaspora în Auckland, Noua Zeelandă. Reamintim că ...

Regizorul Bogdan Daragiu, la un pas de moarte! A zburat prin aer cațiva metri Regizorul Bogdan Daragiu, la un pas de moarte! El a zburat prin aer câțiva metri, după ce motocicleta pe care se afla a fost lovită de o mașină, consemnează Click! Trebuia să fie doar o plimbare absolut normală cu motocicleta, într-o zi ca toate celelalte. Numai că destinul a vrut să regizeze un incident care se […] The post Regizorul Bogdan Daragiu, la un pas de moarte! A zburat prin aer câțiva metri appeared first on Cancan.ro.

Hamilton din nou in pole-position, al 80-lea al carierei Pilotul britanic al echipei Mercedes, Lewis Hamilton, va pleca din prima poziţie a grilei de start la Grand Prix-ul Japo ...

Olguta Vasilescu, dupa iesirea de la urne: Sper din toata inima ca am votat pentru rezultatul asteaptat de cei mai multi romani Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat, sâmbătă, la ieşirea de la urne, că speră ca pragul pentru validarea referendumului să fie depăşit, deoarece numărul semnatarilor iniţiativei reprezintă un record pentru România, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Ce spun astazi europarlamentarii romani care au sustinut in 2015 raportul casatoriilor gay. Grapini: Era votul grupului politic Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai a declarat, pentru MEDIAFAX, că a votat pentru la raportul din 2015, dar a votat "împotrivă" punctului referitor la căsătoriile între persoane de acelaşi sex.Eurodeputatul Maria Grapini a spus că votul "pentru" a fost decis de grupul politic din care face parte.

Incident NEPLACUT pentru Traian Basescu in sectia la care a mers sa voteze. Fostul presedinte a reactionat dur: Prostia nu poate sa te deranjeze, poti doar sa o compatimesti Traian Băsescu a mers sâmbătă la vot, în cadrul referendumului privind redefinirea familiei, alături de soţia sa Maria. La plecare, unul dintre membrii comisiei a refuzat să dea mâna cu fostul preşedinte, care a comentat "prostia nu poate să te deranjeze, poţi doar să o compătimeşti".

Ministrul Romanilor de Pretutindeni: Dezbaterea este cea care va da optiunea noastra ca natiune. Am votat cu gandul la valorile in care am crescut Ministrul Românilor de Pretutindeni, Natalia Intotero, a declarat, sâmbătă, că a votat la referendumul de revizuire a Constituţiei cu gândul "la valorile" în care a crescut şi a fost educată, apreciind, totodată, că o iniţiativă cetăţenească a peste trei milioane de români nu poate fi ignorată, potr ...