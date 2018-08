Sora Biancai Dragusanu isi imparte timpul intre familie si magazinul de haine! Vezi cum arata Oana FOTO

Aflata la a doua casnicie, sora Biancai are grija de un magazin in care sunt comercializate hainele produse de vedeta tv.

Oana Roxana este sora celebrei Bianca Dragusanu! Din primul mariaj, terminat in 2013, Oana are un baiat, Darius, iar din a doua casnicie, consfiintita in 2015, mai are un baiat cu un barbat care lucreaza mai mult prin strainatate, in Anglia.

Pe langa rolul de mama, in care este ajutata si de Madi Dragos, mama ei, Oana mai are grija si de magazinul de haine pe care l-a deschis in Hunedoara si in care se comercializeaza imbracaminte creata chiar de sora ei celebra, Bianca! In ciuda faptului ca surorile Dragusanu au trebuit sa traverseze divortul dureros al parintilor Radu si Madi, Bianca si Oana au ramas mereu foarte apropiate, ajutandu-se reciproc.

