Sora Claudiei Pavel a fost abuzata fizic de iubitul cu care urma sa se casatoreasca. „La un moment dat ti se pare firesc”

Sora Claudiei Pavel a petrecut doar o noapte la „Ferma”, Paula fiind eliminata din show, dupa ce a incalcat regulamentul. Acum, au iesit la iveala amanunte nestiute din viata brunetei, despre care a vorbit chiar ea.

Paula a povestit cum a ajuns sa locuiasca in SUA. „N-am avut niciodata visul american. Am visat sa calatoresc, dar nu atat de departe. Abia asteptam sa calatoresc, dar nu sa ma mut din tara. In Statele Unite am ajuns din cu totul alte motive, dupa ce am stat intr-o relatie efectiv abuziva cu un tip cu care am fost impreuna vreo sapte ani de zile si cu care urma sa ma casatoresc. Mi-am dat seama ca nu pot continua asa, ca trebuie sa plec. Si am zis, unde sa ma duc? Unde e femeia cel mai mult protejata? Si asa m-am dus in Statele Unite. Mi-au dat viza in trei secunde, mi-am luat un bilet de avion si am plecat”, a marturisit Paula Pavel intr-un interviu din revista Tango.

Intrebata ce inseamna relatie abuziva, Paula a spus: „Inseamna violenta verbala, fizica, de toate felurile…”. Chestionata de ce a tolerat lucrul acesta atatia ani, sora lui Cream a declarat: ”Habar n-am nici in acest moment. Cred ca m-am recuperat atat de bine, incat nu-mi pot explica ce s-a intamplat acolo. E clar ca in momentul in care suferi un abuz emotional, nu-ti mai dai seama. La un moment dat ti se pare firesc sau ti se explica de catre persoana abuziva ca asa se comporta toata lumea si, oriunde te-ai duce, exact la fel va fi. La inceput vin oameni din afara care iti zic ca nu e ok, dar dupa aceea incep sa accepte si ceilalti, ca te vad ca nu vrei sa pleci nici tu nicaieri. Iar numai tu poti lua decizii… La un moment dat chiar nu mai vedeam lumina de la capatul tunelului”.

„Am avut relatia asta de la 21 pana la 28 de ani. Atunci esti cel mai usor de controlat, o fata fara experienta de viata. El era mai mare decat mine cu vreo doisprezece ani”, a mai relatat Paula. „Sunt traume emotionale care oricum nu se vor vindeca niciodata in relatiile cu alti barbati. Gandirea asta o vad preponderent la romance, in general. Nici macar nu isi dau seama ce inseamna abuz (…). ”, a mai dezvaluit Paula Pavel.

Rasturnare de situatie la Ferma, in editia de miercuri seara, 3 aprilie. Marti, sora Claudiei Pavel, Paula, a intrat in competitie pentru a o razbuna pe artista, care a avut numeroase conflicte cu Brigitte Nastase, insa lucrurile au luat o intorsatura neasteptata.

