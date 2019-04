Sora Claudiei Pavel face acuzatii scandaloase! Crede ca artista a fost otravita de Brigitte: „I-a iesit la analize...”

Paula, sora Claudiei Pavel, este cea mai noua concurenta din Ferma. Bruneta a ajuns in atentia presei dupa ce a anuntat, in timp ce Cream era inca in emisiune, ca Brigitte va fi data in judecata pentru acuzatiile pe care le-a facut la adresa cantaretei.

Nici ceilalti participanti nu pot uita episoadele dintre Brigitte si Cream, asa ca sunt curiosi cum vor relationa fosta sotia a lui Nastase si Paula.

„Cred ca a venit sa se razbune. Brigitte se simte cu musca pe caciula si incerca sa ii intre pe sub piele, dar nu cred ca pune botul Paula”, a spus Ioana Filimon.

„Ma bucur ca este aici, acum nu stiu daca se bucura toata lumea. Stim cu totii vorba aia: cine sapa groapa altuia, cade singur in ea. Oare i-a venit momentul lui Brigitte sa alunece singura in ea?”, a spus si Diana Belbita, una dintre cele mai pune prietene ale Claudiei Pavel.

Acuzatii fara precedent

„Claudia cand a venit acasa, i-a iesit la analize ca i s-au pus niste chestii in mancare”, a spus sora lui Cream. Cea pe care o banuieste ca ar fi responsabila este Brigitte, mai ales ca fosta sotie a lui Nastase nu a ratat nicio ocazie de a o face praf de artista.

