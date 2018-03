Sora ei a avertizat-o sa renunte la caine atunci cand va naste. A regretat 11 ani mai tarziu cand a vazut aceasta scena

Multe persoane au obiceiul de a-si da cu parerea despre ceea ce femeile gravide ar trebui sau nu sa faca. Deci, daca o femeie insarcinata are un animal de companie, se pare ca intreaga lume sare cu gura pe ea, sustinand sus si tare ca un copil si un animal nu fac casa buna. Dar dragostea nu functioneaza asa…

Nu degeaba oamenii care au animale in casa sunt mult mai relaxati si mai fericiti, iar copiii care cresc alaturi de un animal sunt mult mai responsabili si mai atenti la nevoile celorlalti. In plus, chiar daca unora nu le vine sa creada, exista intotdeauna loc pentru inca o iubire. Nu trebuie sa renunti la o alta dragoste fiindca inima ta este infinit de mare!

In 2007, cu aproximativ 11 ani in urma, o utlizatoare a platformei Imgur i-a spus surorii sale ca nu ar trebui sa pastreze cainele pentru ca urmeaza sa aiba un copil. Ceea ce nu stia aceasta femeie era ca patrupedul si nepoata ei vor deveni cei mai buni prieteni…

Din ziua în care fetiţa s-a născut, labradorul negru a fost întotdeauna alături de copil. Ocazional, câinele mai atenta la jucăriile fetiţei, dar în afară de asta ei erau întotdeauna foarte apropiaţi şi buni prieteni.

adderly / Imgur

Pe măsură ce fetiţa creştea, cei doi aveau o rutină ca în fiecare Duminică să vizioneze împreună desene animate.

adderly / Imgur

adderly / Imgur

Anii au trecut şi câinele a început să dea semne clare de îmbătrânire. Dar indiferent de ceea ce făceau, fie că se uitau la televizor, se jucau sau pur şi simplu se relaxau pe canapea, cei doi erau inseparabili.

adderly / Imgur

adderly / Imgur

Câinele o conducea pe cea mai bună prietenă a sa chiar şi la şcoală!

adderly / Imgur

Deşi trecerea timpului nu iartă pe nimeni, dragostea lor a rămas de neatins!

adderly / Imgur

Cum ai putea să nu iubeşti un câine care acceptă să se îmbrace ca o prinţesă doar pentru a o mulţumi pe cea mai bună prietenă a lui?

adderly / Imgur

După 11 ani petrecuţi împreună, o sumedenie de aventuri şi experienţe minunate, câinele a trebuit să sufere o intervenţie chirurgicală pentru îndepărtarea unor formaţiuni tumorale. Cea mai bună prietenă nu şi-a părăsit niciodată partenerul canin. Dacă asta nu este dragoste şi prietenie… atunci nu ştim ce e!

adderly / Imgur

Aristotel spunea că „nimeni nu poate trăi fără prieteni, chiar dacă stăpâneşte toate bunurile lumii”. Cu alte cuvinte, nimic nu te face mai fericit decât un prieten, fie el şi necuvântător.

