Sora Ioanei Ignat, aparitie inedita la Vocea Romaniei 2018. Ce piesa a cantat si ce a spus juriul

Sora Ioanei Ignat a calcat pe urmele ei, participand la Vocea Romaniei 2018. Madalina Ignat a interpretat cunoscuta piesa a Rihannei, Unfaithful, in auditiile pe nevazute ale sezonului 8. Unfaithful este cel de-al doilea single extras de pe albumul A Girl Like Me, al cantaretei din Barbados. La scurt timp de la data lansarii, piesa a devenit un hit la nivel international.

Desi timbrul Madalinei este unul cu adevarat deosebit, la fel ca cel al surorii ei, emotiile au cuprins-o, iar lucrul acesta s-a simtit in vibratia vocii ei. Niciunul dintre jurati nu si-a intors scaunul desi Smiley a fost pe punctul de a o face.

Pe tot parcursul reprezentatiei sale, Madalina si-a intors privirea catre cei care au venit sa o sustina. Cu toate ca dupa incheierea interpretarii scaunele nu s-au intors, Andra, Smiley si Irina Rimes si-au parasit scaunele de antrenori pentru a vedea cine a cantat.



Sora Ioanei Ignat la Vocea Romaniei 2018

Ajunsi in culise, acestia au fost extrem de surprinsi sa o regaseasca acolo pe Ioana, despre care aparent chiar discutasera cu putin timp in urma. Andra a incurajat-o pe Madalina, spunandu-i ca are increderea ca poate da mai mult.

Desi nu a reusit sa intoarca niciun scaun, suntem convinsi ca Madalina se va reintoarce si ne vom bucura de vocea si timbrul ei deosebit in lunile sau anii ce urmeaza.

Ioana Ignat a participat la Vocea Romaniei in anul 2016 si a fost o concurenta a antrenorului Marius Moga.

