Sora si fostii colaboratori ai lui Corneliu Coposu, despre protocolul PSD-PNTCD: 'Seniorul se rasuceste in mormant'

Reprezentanții Fundației Corneliu Coposu au criticat joi seara demersul liderului PNȚCD, Aurelian Pavelescu, de a încheia un protocol de colaborare cu PSD, susținând că ”așa-zisul protocol PSD-PNȚCD este lovit de nulitate în fața istoriei”.

”Am luat act cu stupoare şi cu indignare de declaraţiile conform cărora PNŢCD, partidul lui Iuliu Maniu, Ion Mihalache, Corneliu Coposu, Ion Diaconescu – pentru a aminti doar patru nume din lunga listă de politicieni excepţionali care au înfundat puşcăriile comuniste – ar fi semnat un protocol de colaborare cu PSD. PSD este pentru noi, şi a fost tot timpul, continuatorul ideologic al PCR, chiar dacă a fost silit de istorie să se manifeste într-un sistem democratic, și în orice caz continuatorul FSN, partidul-stat care a ajuns în 1990 la conducerea României printr-o cascadă de manipulări, îndreptate inclusiv și în special împotriva PNȚCD și a liderului său, Corneliu Coposu, despre care votanții FSN au fost convinși că mânca icre negre cu polonicul la Paris în anii în care, în realitate, se afla în închisoare pentru delictul de opinie, apoi în domiciliu forţat în pustietatea Bărăganului, apoi urmărit de Securitate pas cu pas, fără a ieşi vreodată din ţară înainte de 1990”, se arată într-un comunicat de presă al Fundației Corneliu Coposu, semnat de una dintre surorile Coposu, de fostul secretar al liderului PNŢCD şi de alţi foşti colaboratori ai acestuia.

Potrivit semnatarilor, niciodată mai mult ca în acest moment n-a fost mai valabilă o tristă vorbă românească: ”azi, Seniorul politicii românești, adversarul deschis al FSN-FDSN-PDSR-PSD, se răsucește în mormânt”.

”Indiferent cum a reușit un impostor să pună mâna pe conducerea formală a partidului, el nu reprezintă spiritul creștin-democrat, nu-i reprezintă pe național-țărăniștii din istorie și de azi și, nu în ultimul rând, nu reprezintă familia Coposu.

Așa-zisul protocol anunțat azi este lovit de nulitate în fața istoriei, care nu va reține numele celui care l-a semnat nici măcar la capitolul Curiozități”, se mai arată în comunicatul semnat, printre alții, de Rodica Coposu - președinte, Ion-Andrei Gherasim - președinte executiv și de Flavia Bălescu - vicepreședinte.

Președintele PSD Liviu Dragnea a anunțat joi că Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat și Partidul Ecologist Român susțin lista PSD la europarlamentare.

"În aceste zile am mai avut mai multe discuții cu președintele PNȚCD cu președintele Partidului Ecologist Român, care au decis, în condițiile în care au strâns 263.000 Partidul Ecologist, și peste 200.000 de semnături să nu depună liste la europarlamentare, pentru a susține PSD. S-a întocmit și un protocol în acest sens", a declarat Liviu Dragnea.

Președintele PNTCD a anunțat că recomandarea partidului a fost ca pe lista PSD să fie și preotul Cristian Terhes (acesta ocupă locul 4).

"Linia politică a PNȚCD a fost deja anunțată cu un an în urmă, atunci când a susținut mitingul împotriva abuzurilor al PSD-ALDE. Am vorbit de atunci că că PNȚCD e dator să apere democrația, înainte de toate, înaintea intereselor de partid, așa cum ar trebui să facă orice partid politic în democrație. Ce s-a întâmplat cu Iohannis ne-a cutremurat pe toți. O caracatiță care a a acaparat statul a pus sub poliție politică statul și a bulversat întreaga societate. Președintele a refuzat să își îndeplinească rolul de mediator și a instaurat un regim personal de mână forte. Rolul de mediator e conferit exclusiv președintelui României, ca o cheie de boltă a democrației", a declarat Aurelian Pavelescu, președintele PNTCD.

