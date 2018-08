Sorana Cirstea a castigat duelul romanesc, iar Begu a pierdut un meci dramatic!

Sorana Cirstea si Irina Begu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sorana Cirstea a castigat duelul romanesc cu Monica Niculescu, in primul tur de la Montreal. Tot azi, Irina Begu a pierdut un meci dramatic cu Ashleigh Barty. Ana Bogdan a fost eliminata. Sorana Cirstea, 54 WTA, s-a calificat in turul secund dupa ce a castigat duelul romanesc cu Monica Niculescu, (69 WTA). Sorana s-a impus in trei seturi, scor 3-6, 6-4, 6-4, dupa doua ore si 12 minute de joc. In ciuda startului mai bun de meci, in care Sorana a condus cu 2-1, primul set i-a revenit Monicai. 6-3. Stilul lui Niculescu, cu multe slice-uri deranjante, a incomodat-o vizibil pe Sorana, care a gresit mult de pe ambele parti ale terenului. Treptat, Sorana Cirstea a inceput sa ...