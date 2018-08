Sorana Cirstea s-a calificat in turul al doilea al turneului de Grand Slem US Open

Sorana Cirstea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea s-a calificat in turul al doilea al Openului Statelor Unite, ultimul turneu de Mare Slem al anului, dotat cu premii totale in valoare de 53 milioane dolari, invingand-o in trei seturi, 6-3, 3-6, 7-5, pe americanca Alison Riske, intr-o partida disputata marti noapte. Cirstea (28 ani, locul 51 WTA) si-a asigurat un cec in valoare de 93.000 dolari si 70 de puncte WTA, iar in urmatorul meci o va infrunta pe rusoaica Maria Sarapova, cap de serie numarul 22, care a dispus cu 6-2, 7-6 (8/6) de elvetianca Patty Schnyder. Sarapova si Cirstea s-au mai intalnit o singura data in circuitul profesionist, in 2012 la Beijing, victoria revenind atunci rusoaicei, in doua setur ...