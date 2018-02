Sorana Cirstea s-a calificat in turul doi la turneul de la Doha, Irina Begu a fost eliminata

Sorana Cirstea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea s-a calificat in turul doi al turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3,1 milioane de dolari, dupa victoria in fata grecoaicei Maria Sakkari, 6-2, 6-3. Sorana Cirstea (27 de ani, 38 WTA) s-a impus intr-o ora si 13 minute, invingand-o pe Maria Sakkari, 22 de ani, locul 60 WTA. in ierarhia mondiala. Cirstea si-a asigurat un cec de 17.325 dolari si 60 de puncte WTA si va intalni in turul urmator pe invingatoarea dintre belgianca Elise Mertens (20 WTA) si unguroaica Timea Babos (35 WTA) . In primul tur al turneului de la Doha, Irina Begu a fost invinsa de australianca Samantha Stosur 4-6, 2-6. Luni, in primul tur, Monica Niculescu a ob ...