Sorin Cartu, presedinte la o echipa de top din Liga I

Sorin Cartu a fost numit presedintele clubului Universitatii Craiova. Prezentarea oficiala, la care va participa si Marcel Popescu, va avea loc maine, ora 11:15, la stadionul „Ion Oblemenco". Produs al scolii de fotbal craiovene, Cartu a facut junioratul la CSS Craiova. In 1973, castiga campionatul de tineret al Romaniei, iar doi ani mai tarziu este golgheter al diviziei „B" cu Electroputere. Pe 22 august 1976, debuteaza cu gol la Universitatea in victoria cu 5-1 contra Progresului Bucuresti. Sorin Cartu a izbucnit in lacrimi, cand a auzit: Suntem blestemati Trei cupe si doua titluri de campion este palmaresul lui Sorin Cartu ca jucator, caruia ii va adauga in 1991 eventul din pos ...