Sorin Grindeanu a iesit de la DNA. Ce le-a spus procurorilor despre dosarul Belina

Fostul premier Sorin Grindeanu a fost audiat astăzi în dosaul Belina, în care Sevil Shhaideh, fost ministru al Dezvoltării şi vicepremier al României a fost pusă sub acuzare pentru abuz în serviciu. Sorin Grindeanu a declarat, la ieşirea de la DNA, că le-a povestit procurorilor că a fost la o partidă de pescuit pe Insula Belina, că nu ştie ce s-a întâmplat cu respectivele suprafeţe, dar că declaraţia sa nu are cum să schimbe mare lucru în dosarul privind înstrăinarea Insulei Belina în 2016, dosar în care Sevil Shhaideh va fi cercetată pentru că a transferat o parte din Insula Belina către Consiliul Judeţean Teleorman.

"Nu au fost lucruri noi, au fost chestii procedurale. Nu pot să intru în amănunte. Cred că a văzut toată ţara că am fost la acel pescuit doar o singură dată. Am declarat ceea ce am declarat şi data trecută. Că am fost la pescuit, am pescuit, m-am întors la Bucureşti. nu pot să dau amănunte, nu este procedural corect. Am spus adevărul, aşa cum a fost. Că am pescuit. (...)Aşa cum v-am spus, sunt lucruri pe care pot să le declar şi altele pe care nu pot să le declar. Nu vreau şi nu pot să dau amănunte din acest dosar. (...) Eu cred că am fost clar - calitatea mea este cea de martor, amănunte din dosar nu pot să comunic (...) Am spus adevărul şi ceea ce ştiam eu", a răspuns fostul prim-ministru la întrebările insistente ale jurnaliştilor despre obiectul dosarului în care a fost audiat", a declarat Sorin Grindeanu conform News.ro.