Sorin Grindeanu intervine in scandalul provocat de Victor Ciorbea: 'Mi se pare ca nu e chiar in regula'

Fostul premier Sorin Grindeanu spune că nu i se pare “chiar în regulă” că Avocatul Poporului a plecat în concediu și nu și-a lăsat dreptul de semnătură, precizând că este un lucru “forțat”, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Întrebat vineri, la Timișoara, de către jurnaliști ce părere are despre ordonanța pe legile justiției, fostul premier Sorin Grindeanu, actual președinte al ANCOM, a spus că nu a citit-o, dar a dorit să comenteze atitudinea Avocatului Poporului, care a plecat în concediu fără să-și lase dreptul de semnătură, precizând că nu i se pare chiar în regulă.

“Cred că sunt printre puținii, deși înțeleg că a fost o întârziere între ședința de Guvern și publicarea în Monitor, n-am citit-o (n.r. ordonanța pe legile justiției). Vă spun sincer. Am văzut toate luările de poziție, comentariile făcute de unii și de alții, dar să intru în amănunte..., și nici nu sunt un specialist în partea asta de drept să îmi dau cu părerea. Așa că chiar nu am comentarii legate de această ordonanță. Am văzut că CSM-ul a spus anumite lucruri, am văzut că există anumite sesizări care sunt depuse în acest moment la Avocatul Poporului, care a plecat în concediu fără să-și lase dreptul la semnătură, ceea ce, dați-mi voie să vă spun, că mi se pare că nu e chiar în regulă. Am văzut un comentariu aseară al unui cunoscut analist, ce se întâmplă, doamne ferește, dacă moare și nu și-a lăsat dreptul de semnare?”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Președintele ANCOM a declarat că i se par aceste lucruri “un pic forțate”, precizând că declarațiile sale reprezintă un “comentariu tehnocrat”.

“Lucrurile acestea, chiar fără a citi ordonanța, mi se par un pic forțate, dar luați comentariul meu așa, nu am crezut că voi zice în viața asta așa ceva, un comentariu tehnocrat, având în vedere că nu mai fac parte din partidele politice. Tema privind Avocatul Poporului am urmărit-o, am văzut că și partidele din opoziție și Înalta Curte au depus sesizări la Avocatul Poporului. Probabil când se întoarce domnul Ciorbea, orice om are dreptul la concediu, când se întoarce, le va lua în discuție domnul Avocat al Poporului”, a conchis Sorin Grindeanu.