Sorin Grindeanu, la ora destainuirilor: care este cel mai mare REGRET din perioada cat a fost premier

Fostul premier Sorin Grindeanu a declarat, pentru Agerpres, că ar fi ipocrit să spună că nu și-ar fi dorit să ducă mandatul la bun sfârșit și arată că unul dintre marile sale regrete este legat de faptul că în perioada cât a fost la Palatul Victoria semna mult mai puține hârtii față de ceea ce se întâmplă acum.

"Regret faptul că pe vremea când eram prim-ministru semnam mai puţine hârtii faţă de ceea ce se întâmplă acum, şi nu glumesc. Dar să ştiţi că nu trăiesc din regrete. Ar fi o ipocrizie din partea mea să spun că nu mi-aş fi dorit să-mi duc mandatul până la capăt. Mai aveam foarte multe lucruri de făcut, dar acum am o cu totul altă "misiune", pe care vreau să o îndeplinesc cât mai bine. Îmi place, e domeniul meu. A trebuit să existe o perioadă de muncă de convingere a multora, dar în primul rând a celor din ANCOM, să accept să vin aici. Luând această decizie, cred că rolul meu să-mi fac treaba cât mai bine aici. Nu e timp de regrete", a spus Grindeanu.

Sorin Grindeanu susține că, deși nu a fost ușor, a luat decizia de a se despărți de viața politică.

"Nu vreau să pară la modul evident că evit întrebarea dumneavoastră, dar eu cred că, în această etapă, ceea ce fac aici, dincolo de faptul că îmi place foarte mult, e ceea ce mă preocupă la modul foarte serios. În acest moment, funcţia de la ANCOM a însemnat, odată cu acceptarea acesteia, să ies din politică, ceea ce am şi făcut. Nu mi-a fost uşor, pentru că am fost mulţi ani membru al unui partid politic, dar în momentul în care am luat această decizie, am luat-o", a precizat şeful ANCOM.