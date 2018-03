Sorin Matei rupe tacerea! Ce spune despre lupta anticoruptie din Romania

Sorina Matei google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jurnalistul Sorina Matei vine cu dezvaluiri neasteptate si documente bomba, in contextul scandalului international in care este implicata firma Cambridge Analytica. Matei a publicat pe blogul personal o ampla ancheta in care dezvaluie "culisele" luptei anticoruptie pe care ar fi dus-o mai multe companii, in Romania. "In plin scandal international si dupa ce au fost expusi si la Bucuresti, SCL/Cambridge Analytica si consultantul american fac un pas inapoi si opereaza "corectii" pe contractul ce a luat ca tinta lupta anticoruptie de la Bucuresti."Obiectivul nostru a fost sa gasim mecanisme mai puternice de combatere a coruptiei in Romania si cele mai bune practici din SUA&qu ...