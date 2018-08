Sorin Ovidiu Vantu: Iohannis ar fi trebuit sa se duca in Piața, sa se așeze intre manifestanți și jandarmi

Sorin Ovidiu Vântu consideră că violențele din Piața Victoriei puteau fi oprite cu un simplu gest de către președintele Klaus Iohannis, cel care dacă ar fi avut ”inimă și creier” s-ar fi dus în Piață și s-ar fi așezat între manifestanți și jandarmi.

”A fost 10 august o tentativă de lovitură de stat? Evident că nu. Nu dai o lovitură de stat cu câteva zeci sau sute de huligani. Și nu cred că a fost cineva atât de prost încât să creadă că uriașa masă de oameni care era acolo venise pregătită pentru o lovitura de stat sau pentru vreo revoluție. Nimeni, cu excepția liderilor PSD.

Majoritatea zdrobitoare a participanților la acel miting nici măcar nu voiau să doboare guvernul, nu erau acolo să protesteze împotriva a ceva concret, așa cum s-a întâmplat în cazul OUG 13. Ei au fost în piață în căutarea unei speranțe. Cei de afară, în speranța că se vor putea întoarce în țara, iar cei din țară în speranța că nu vor trebui să plece, că întreaga clasă politică va începe să se gândească și la măsuri concrete pentru ei. Practic, toți cei de acolo au vrut să strige că și viața lor contează, viața fiecăruia în parte. Toți cei de acolo vroiau speranța și respect.

Dacă guvernul țării ar fi instalat acolo câteva sute de toalete ecologice, dacă ar fi înălțat o tribună cu un microfon și câteva difuzoare, ar fi arătat respect pentru acei cetățeni, și le-ar fi dat posibilitatea să-și spună ofurile, iar cu această ocazie ar fi aflat și el ce-și doresc românii. Nu doar cei din Piața Victoriei, nu doar cei care au ieșit în celelalte orașe din țara, ci și cei care, din lehamite, nu au ieșit din case.

În loc să le ofere un dram de respect și o undă de speranță, imbecilii care conduc i-au umilit cu bulane, gaze și tunuri cu apă. Au reacționat exact cum și-au dorit securiștii (care i-au manipulat ca pe niște retarzi, sprijinindu-i, cu iminenta unei revoluții sângeroase) și dușmanii noștri de afară.

Iar în lor să-și frece mâinile cu bucurie nătângă, Iohannis ar fi trebuit să meargă în piață și să se așeze între jandarmi și victime. Așa ar fi făcut un președinte de țară, așa ar fi făcut un președinte cu inimă și creier.

Iată de fapt, generație, ce s-a întâmplat și care au fost scopurile urmărite. Voi fi extrem de succint în prezentarea lor.

1. Cele două servicii de informații românești (SRI, SIE), ajutate și de niște servicii din afară, au lansat ideea unui miting al diasporei.

2. Pe rețelele de socializare au încărcat evenimentul cu multă emoție negativă.

3. Au generat o stare de așteptare și speranță prin media controlată în totalitate de ei.

4. Au lansat sau au preluat sloganul M... PSD și l-au promovat prin toate mijloacele, scopul fiind acela de a creea o atmosferă extrem de negativă PSD-ului, care să se descarce în miting-ul din 10 august.

5. Prin mijloace specifice, i-au făcut pe liderii coaliției să creadă că mitingul are de fapt scop, dărâmarea prin violență a guvernului.

6. I-au sfătuit (sau chiar i-au ajutat) să folosească huligani, pentru a justifica intervenția guvernului.

7. I-au retras pe organizatorii inițiali ai mitingului (oameni aflați evident, sub o formă sau alta, sub controlul lor), pentru a nu-i expune repercursiunilor legii.

În toată strategia asta nu s-a urmărit căderea guvernului (dacă s-ar fi întâmplat totuși, ar fi fost un bonus), ci crearea unui sentiment de ură profundă la adresa coaliției, în general, și a PSD-ului, în special, ură care să facă ingurgitabil valul de dosare penale din toamnă și încarcerările lui Dragnea și a lui Tăriceanu (nimeni nu a fost atât de naiv să creadă în prima pronunțare).

Ultimul pas al constructului serviciilor secrete va fi finala pentru președinția României, care se va disputa anul viitor între Germania și Franța, sub un arbitraj ruso-american”, scrie Sorin Ovidiu Vântu, pe pagina personală de Facebook.