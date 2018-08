Sorin Ovidiu Vintu , ii indeamna pe romani sa iasa in strada: ”Sa va ia dracu, pe voi si mitingul vostru. Mi-ati aratat ca sunt un dobitoc…”

sorin ovidiu vintu

„Prin ceea ce ati hotarat sa faceti in ziua de 10 august, mi-ati aratat ca sunt un dobitoc si urasc cand cineva imi produce astfel de revelatie”, sustine Sorin Ovidiu Vintu, intr-o postare pe Facebook.

Din inchisoare, fostul mogul recunoaste ca s-a inselat atunci cand a crezut ca romanii plecati peste hotare au fost „asimilati” de tarile in care isi duc traiul, acestia aratandu-i ca este „un dobitoc” prin protestul pe care il vor desfasura in fata Guvernului. De asemena, Vintu isi admite sentinta de „penal”, dar ii indeamna pe romani sa iasa in strada, precizand ca acest miting „depaseste cu mult ca semnificatie un simplu miting anti-PSD”.

„Sa va ia dracu, pe voi si mitingul vostru

Prin ceea ce ati hotarat sa faceti in ziua de 10 august, mi-ati aratat ca sunt un dobitoc si urasc cand cineva imi produce astfel de revelatie. Am fost convins ca proiectul ”partenerilor nostri strategici” de a ne distruge identitatea nationala va avea succes din cauza voastra, a celor care, cu doar cateva sute de euro sau dolari in buzunare, cu una sau doua valize bucsite cu boarfe, ati luat drumul pribegilor. Eram convins ca veti fi asimilati, voi, copii vostri si, incetul cu incetul, familiile si prietenii ramasi acasa. Nu doar ca nu au reusit sa va asimileze, dar la primul semnal ca va este amenintata casa, casa voastra adevarata, ati sarit cu mic cu mare, ati lasat totul balta (intocmai ca stramosii vostri cand navaleau turcii sau tatarii) si v-ati repezit sa o aparati. Ca pericolul este real sau nu, voi asa credeti si actionati in consecinta.

Bai generatie din Moldova, bai generatie din Ardeal, bai generatie din Muntenia, mitingul din 10 august trebuie sa fie si mitingul tau. Acest miting depaseste cu mult ca semnificatie un simplu miting anti-PSD. Daca veti participa si voi, el va deveni un miting pentru Romania. Reunirea pribegilor nostri cu voi va putea sa marcheze reunificarea spirituala a intregii natii romane. Acest miting va arata nu doar PSD-ului, ci tuturor politicienilor romani, tuturor cancelarilor lumii, ca romanii sunt o nuca greu de spart, ca au casa lor si ca nu o vor ceda nimanui fara lupta, ca a venit vremea ca politicienii sa-si onoreze obligatiile si sa creeze aici civilizatia materiala a occidentalilor.

Este pentru prima data, generatie, cand te indemn sa participi la un miting. Avand si participarea ta, el ar putea sa provoace o resurectie morala a intregii societati, ar putea genera schimbarea sistemului politic, i-ar putea responsabiliza cu adevarat pe cei care, din patru in patru ani, iti cersesc votul. Daca as fi avut cum, inclusiv eu as fi fost acolo si as urla alaturi de voi: „Jos prostii, jos mincinosii, jos incapabilii!”.

Din motive lesne de inteles eu m-as abtine de la „Jos penalii!”, lucru pe care cel care a ciordit un pogon de case din Sibiu nu are bunul simt sa il faca.”, scrie SOV, pe Facebook.

