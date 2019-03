Sorin Ovidiu Vintu intervine in scandalul aurului: 'Singura explicație logica ramane aceea ca lui Dragnea ii este teama'

Din spatele gratiilor, fostul mogul Sorin Ovidiu Vîntu intervine în „scandalul aurului” generat de proiectul depus de Liviu Dragnea și de Șerban Nicolae care prevede modificarea Legii de funcţionare a BNR. Proiectul conţine un singur articol: iniţiatorii vor ca 95% din aurul României să fie repatriat. Vîntu susține că „sigura explicație logică rămâne aceea că lui Dragnea îi este teamă de eventualele sancțiuni împotriva României” și apără cu înverșunare BNR.

„După ce ore în șir mi-am spart capul de toți pereții, după ce mi-am sunat niște prieteni mai deștepți decât mine și pe alții mai informați decât mine, după ce am încercat să îmi imaginez cele mai fanteziste moduri de a utiliza sau de a fura rezerva de aur ce se dorește a fi repatriată, am reușit să înțeleg motivația acestei decizii.

Am luat-o prin eliminare astfel:

1. Dupa Brexit, economia engleză urmează a se prăbuși, Scoția să se desprindă din Marea Britanie, Irlanda de Nord și Țara Galilor să invadeze Londra. În disperare de cauză, englezii ar fi încărcat rezerva de aur a României pe vapor și s-ar fi refugiat în Canada, cu tot cu ea, unde ar fi trăit fericiți până la adânci bătrâneți.

Dacă teama provocată de asemenea posibilități a generat retragerea tezaurului, de ce acesta nu se mută la FED, de exemplu?

2. Dacă Dragnea vrea să vândă aurul, o putea face bine mersi din Anglia. Dacă voia să joace pe derivative, la fel.

Singura explicație logică (exceptând vreo informație secretă vizavi de iminența izbucnirii unui război mondial) rămâne aceea că lui Dragnea îi este teamă de eventualele sancțiuni împotriva României, sancțiuni care ar putea merge până la indisponibilizarea valorilor pe care țara noastră le are depozitate în exterior. Germania, Italia, Olanda, Elveția, etc și-au repatriat aurul pentru a lovi în city-ul londonez și pentru a evita o eventuală ripostă din partea englezilor în timpul Brexitului. Dacă teama lui Dragnea este justificată, atunci se naște următoarea întrebare: Ce se pregătește să facă, dacă îi este teamă că ar urma sancțiuni atât de drastice împotriva României?

Cât privește întrebarea ironică și cu răspuns indus lansată ca explicație la repatrierea rezervei, emisă de Șerban Nicolae (un tip pe care de altfel îl prețuiesc, în ciuda agresivității necontrolate) - “Tu unde-ți ții bijuteriile, acasă sau la vecini?”, răspunsul este simplu: verigheta și inelul fără diamant al soției le țin acasă, valoarea lor fiind doar sentimentală; pentru restul bijuteriilor închiriez o casetă de valori de la o bancă. Și plătesc chirie.

Simt, de asemenea, să explic celor care acuză BNR-ul că n-a folosit rezerva sau parte din ea la speculații financiare, aducând profituri îngrozitor de mari țării, următoarele lucruri pe care băiețașii ăia n-au de unde să le știe:

1. Ca să câștigi bani pe piețele financiare, trebuie să fii perfect informat despre toți jucătorii din piață. Din acest motiv, toți marii jucători au servicii de informații proprii, compuse din profesioniști super calificați, proveniți din structurile de comandă ale serviciilor de informații.

2. Propriul tău serviciu de informații se ocupă cu protecția internă, obținerea de informații din toată piața și coruperea de personal de la ceilalți jucători.

3. Marii jucători trebuie să aibe relații excelente cu șefi ai serviciilor de informații din țări importante. De exemplu, cine a aflat primul că grecii urmează să fie ajutați de către marea finanță mondială, a câștigat sume fabuloase.

4. Aceleași relații excelente trebuie să le aibă și cu liderii politici din țările importante sau pe cale de a deveni importante. Aceste relații se fac pe bani grei, cu ajutorul serviciilor lor de informații.

Lăsând de o parte multe alte condiții, doar cele deja enumerate arată ce ar fi trebuit să facă BNR-ul, ca să-și permită să riște tezaurul țării sau parte din el. Ar fi trebuit să intre într-o lume în care singura regulă care se respectă este nerespectarea tuturor regulilor. Presupunând că Isărescu ar fi intrat în acea lume, îți dai seama, generație, ce s-ar fi întâmplat cu România dacă un jucător sau mai mulți ar fi fost călcați pe bombeu? Sunt convins că Isărescu ciupește câte ceva din piață, dar nu-și permite să joace, iar aceste mici ciupituri acoperă parte din pierderile pe care BNR-ul le are, generate de menținerea stabilității cursului, stabilitate adesea pusă în pericol de politicile economice gândite de un urechist într-ale economiei.

Te întrebi poate, generație, de ce apăr cu atâta înverșunare BNR-ul și consiliul ei de administrație, în ciuda măgăriilor pe care această instituție mi le-a făcut, închizându-mi două bănci doar pentru a face pe plac unor jurnaliști de doi bani, care aveau convingerea că sunt brigandul numărul unu al țării.

Iată de ce o apăr:

1. BNR este unul dintre simbolurile stabilității și suveranității României.

2. Credibilitatea acestei instituții asigură finanțarea externă de care orice stat are nevoie.

3. Orice umbră de îndoială aruncată asupra acestei instituții o izolează în lumea financiar-bancară, iar izolarea ei ar face ca grosul populației să-și caute hrana prin tomberoane.

4. Sunt lucruri pe care această instituție nu le poate comunica public din considerente lesne de înțeles. Eu îmi permit.

5. Consiliul de administrație al BNR are în componența sa specialiști cu o anvergură profesională atât de mare încât reușesc să țină România pe linia de plutire cu doar câteva instrumente financiar-bancare pe care legea i le permite. Fără acest consiliu, guvernele de amatori care s-au tot perindat pe la conducerea României ar fi scufundat-o de mult.

6. Într-o țară dominată de prostie, amatorism și impostură, a lovi un centru autentic de expertiză presupune a-ți tăia craca de sub picioare.

Mă întreb, generație, oare cu ce se ocupă actuala coaliție de guvernare, în afară să se ocupe de justiție, domeniu în care se vede cu ochiul liber că are o expertiză monumentală.”, scrie Vîntu pe Facebook.