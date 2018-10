Sorin Rosca Stanescu, despre remanierea guvernamentala: "Eroarea fatala a lui Liviu Dragnea"

Sorin Rosca Stanescu 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sorin Rosca Stanescu a declarat, in aceasta seara, la Antena 3, care ar fi eroarea "fatala a lui Liviu Dragnea" in contextul remanierii guvernamentale. Sorin Rosca Stanescu a comentat, in emisiunea "Punctul de intalnire", moderata de Radu Tudor, lista cu ministrii care urmeaza a fi remaniati. Jurnalistul a declarat ca o eroare mare pe care ar putea sa o faca presedintele Partidului Social Democrat ar fi schimbarea ministrului Justitiei Tudorel Toader. "Indiscutabil, PSD are nevoie de o noua gura de oxigen si de obicei, gura de oxigen, atunci cand esti la guvernare, ti-o faci prin remaniere si prin relansarea unor programe politice sau economice.(...) Schimbarea l ...