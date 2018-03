Sorina Matei a rabufnit dupa declarațiile lui Ovidiu Marincea: 'Pot sa spun ca este un mare mincinos'

Ovidiu Marincea, purtătorul de cuvânt al Serviciului Român de Informaţii, a declarat, joi, seara, într-un interviu pentru B1 TV, că vineri urmează să fie publicat, pe site-ul instituţiei, protocolul din 2009 încheiat între SRI şi Parchetul General şi a adăugat că ofiţerii SRI nu au efectuat anchete penale împreună cu procurorii, atribuţia acestora fiind aceea de a furniza informaţii către parchete. Jurnalista Sorina Matei îl contrazice pe Marincea și spune, într-o postare pe Facebook, că „ofițerii SRI participau la anchetele DNA”. Ba mai mult, jurnalista susține că „SRI a condus uneori anchetele cu forța”.

„Pot să spun că #MarinceaBoy este un mare mincinos. Și este grav că este lăsat/pus ca să mintă în numele institutiei numită SRI și lăsat/pus ca să dezinformeze opinia publică. Ofițerii SRI participau la anchetele DNA, stăteau cu picioarele pe birourile procurorilor, erau băgați uneori cu forța acolo, alteori cu acceptul procurorilor, iar procurorii care i-au dat afară din birouri au avut de suferit încă de la început. Nimeni dar nimeni nu poate nega asta, pentru că lucrurile s-au întâmplat iar eu am obtinut de ceva timp inclusiv numele și prenumele ofițerilor SRI care au stat în aceste birouri. În plus, și polițiștii judiciariști de pe teren au avut de suferit din cauza SRI, pur și simplu li se smulgeau căștile de pe urechi la filaje și activități de supraveghere, deși procurorii si polițiștii legal făceau anchetele, răspundeau și semnau actele, iar dacă polițiștii spuneau ceva in fata ofițerilor SRI erau raportați la ambele institutii și izolați. SRI a condus uneori anchetele cu forţa. La fel păţeau și procurorii care descopereau lucruri necurate in dosare făcute de SRI sau perchezitii pe care uneori SRI voia să le comande şi chiar să le conducă. Mai mult, procurorii considerați “periculoși pentru că le mergea mintea, știau carte, contraziceau ordinele și erau independenți” au fost pusi sub supraveghere chiar de SRI. Toate dosarele considerate “cu potențial” sau “delicate” au fost supravegheate de SRI, toate informațiile din aceste anchete erau scurse la SRI iar ca sa fie “securizate” dosarele a fost impus om de la SRI in fiecare birou in care erau instrumentate aceste dosare. La fel și transcripturile/ redarea era făcută de SRI iar interceptările nu erau complete. SRI dădea doar ce voia, cum și când voia din aceste interceptări, decupand și ele, declasificând doar ce dorea. Mai mult, oameni din SRI și șefi au participat/ condus ședințele operative in unele dosare chiar in sediul institutiei de parchet iar oameni din SRI au adus denunțatori in birourile procurorilor după niște dealuri numai de ei știute și făcute. Și ca sa fie treaba cum vrea SRI, procurori au fost adusi de SRI in DNA: Negulescu, Adrian Matei George, Veve. Asta ca sa nu mai vorbim despre Dumbravă pe care înțeleg că îl vedeau ziaristii constant ieșind din DNA. Iar domnul Adrian Ciocarlan, actualul adjunct al SRI, care are și el o retea de ziaristi pe care am găsit-o, supraveghea anumite anchete celebre și am probe indubitabile pentru asta. Stie toată lumea ce face şi acum Ciocarlan și toată lumea tace în continuare. Și dacă toata lumea tace, poate ne spune chiar domnul Ciocarlan ceva despre domnul Buzăianu. Bogdan Buzăianu. Sau ne pune la dispoziţie listingul zilnic al telefonului său sau al cartelei. Că tot se luptă SRI să reglementeze cartelele dar vorbeşte ca teroriştii de pe cartele şi/sau utilizează conturi anonimizate pe reţelele de socializare pe modelul IRA. Adică Internet Research Agency a ruşilor, că s-ar putea ca #MarinceaBoy să nu ştie ce e IRA. Asta doar ca un mic exemplu. So, #SRI și #MarinceaBoy sunt niște mega mincinoși și dezinformează cu intenție opinia publică.”, scrie Sorina Matei, pe Facebook.