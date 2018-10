Sorina Matei il 'termina' pe Klaus Iohannis: 'Stan fara Bran de la Presedintie se incurca el in el pe el. Look at Dorel de la Cotroceni' / VIDEO

Preşedintele Klaus Iohannis a făcut o gafă de protocol, vizibilă în înregistrările evenimentului oficial, la întâlnirea cu premierul italian Giuseppe Conte. După prima parte a ceremonialului de primire, preşedintele României s-a întors şi a vrut să meargă în interiorul Palatului Guvernului, deşi conform protocolului ar fi trebuit să meargă înainte, în curtea Palatului, cu şeful Consiliului de Miniştri al Italiei. Gafa nu a rămas neobservată de jurnalista Sorina Matei, care comentează ironic incidentul pe pagina de socializare.

„Stan fără Bran de la Preşedinţie se încurcă el în el pe el. După 4 ani în care ar fi trebuit să înveţe măcar protocolul, nene. Mai are puţin şi se calcă singur pe pantofi, se împiedică şi pică. Look at Dorel de la Cotroceni. Maus Klaus”, este comentariul jurnalistei Sorina Matei.