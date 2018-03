Sorina Matei RABUFNESTE in scandalul momentului: 'Toți vor sa ACOPERE subiectul și nu scot un sunet...'

Reproşuri dure din direcţia Sorinei Matei de lipsa de reacţie a ţării noastre în scandalul Facebook- Cambridge Analytica. Jurnalistul susţine că în timp ce marile ţări au înţeles efectele produse şi cer măsuri sau impun anchete, în România "e linişte adâncă". Ea susţine că în ţara noastră, cei îndreptăţiţi să ia măsuri preferă să acopere subiectul: "Unii pentru ca ii deranjează teribil, alții pentru ca sunt doar prosti, mulți pentru ca nu înțeleg proporțiile halucinante si periculoase ale problemei ce subminează democrația și liberul arbitru", conchide jurnalistul.

"In SUA 37 de procurori generali somează Facebook pe subiectul CA/ SCL și cer anchete. In SUA, Congresul face anchete si Executivul face anchete pe Cambridge Analytica. Tot in SUA, sefii NSA și GCHQ se întâlnesc și dau o declarație comuna fără precedent referindu-se la pericolele crescânde din lumea digitală.

In UK, ICO, autoritatea statului numită by the Crown care răspunde de informațiile de interes public ale cetățenilor și privacy, autoritate autonomă ce răspunde doar in fata Parlamentului și conduce anchete in fata Justiției, ia mandat de perchezitie de la judecători, face perchezitii noaptea și gestionează judiciar un caz de mare amploare in lume. In plus, Parlamentul britanic face anchete iar Guvernul britanic se zguduie, făcând și el anchete, pe același subiect: Cambridge Analytica/SCL/ furt masiv de date Facebook, de la alte rețele de socializare și giganți tech.

În China se fac anchete pe același subiect, în Israel la fel, în India se fac anchete, in Cehia, Italia și multe alte state. Parlamentul European face dezbatere de urgentă iar Comisia Europeană se pronuntă și cere reglementări. Tot in uriașul scandal Cambridge Analytica. Toți spun in esența același lucru: principiile fundamentale democratice au fost subminate. Vă prezint mai jos cum s-a desfășurat o audiere a vicepreședintelui Facebook pentru Asia Pacific, Simon Milner in Parlamentul din Singapore, unde însuși ministrul Justiției și Afacerilor Interne, K Shanmugam, a dat efectiv de pereti cu bossul high tech spunându-i ca-i pune in pericol securitatea naționala a țării și ca nu poate avea incredere in Facebook.

In România, unde operează subcontractorul militar SCL, si unde romanii sunt cel mai usor de manipulat prin Facebook, e liniște adânca. Toți vor sa acopere subiectul și nu scot in sunet. Unii pentru ca ii deranjează teribil, alții pentru ca sunt doar prosti, mulți pentru ca nu înțeleg proporțiile halucinante si periculoase ale problemei ce subminează democrația și liberul arbitru.", scrie Sorina Matei pe Facebook.

