Sorina Matei: Rares Bogdan si-a cumparat in 2018 vila si teren de la familia controversatei prietene a Elenei Udrea

Rareş Bogdan, fost moderator de televiziune, în prezent, politician liberal, cap de listă al PNL pentru alegerile europarlamentare, şi-a cumpărat în prima parte a anului trecut, alături de soţia sa, Antoanela Bogdan, o proprietate în Voluntari (zona Pipera), judeţul Ilfov, de la familia bunei şi controversatei prietene a Elenei Udrea, Narcisa Georgescu (fostă Mirică), plecată The post Sorina Matei: Rareş Bogdan şi-a cumpărat în 2018 vilă şi teren de la familia controversatei prietene a Elenei Udrea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.