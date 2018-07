Sorina Matei s-a dezlanțuit in scandalul caselor pentru magistrați: 'Copy- paste cu greseli intentionate și manipulatoriu, nu ti-e rusine?'

Sorina Matei s-a dezlănțuit, pe Facebook, la adresa lui Cozmin Gușă, după ce, susține jurnalista, acesta a preluat incorect dezvăluiri făcute de ea privind locuințele de serviciu primite de șefi ale instituțiilor din justiție.

"Guşă copy- paste cu greşeli intenţionate și manipulatoriu, nu ţi-e ruşine?

Îmi vine acum nu ştiu ce alertă de pe Realitatea. Deschid. Era saga lui madam. Pe scurt, foarte scurt, să nu deranjeze. Şi scris prost, evident, cu greşeli.

Realitatea ce face? Mă indexează pe mine "sorina matei- kovesi" şi citează Evz. Care Evz preluase totul de la mine de pe fb pentru că postările erau publice începând de azi noapte de când am început să scriu bucăţi. Şi pentru că azi noapte am stat până aproape de 2.00 toţi să căutăm hotărârea de guvern prin care Tăriceanu i-a dat locuinţă de serviciu lui Kovesi. După ce am găsit şi HG, şi notă de fundamentare, şi traseu legislativ al legii PSD şi amendamentul vieţii care a picat din Lună şi a trecut prin Triunghiul Bermudelor şi a ajuns zbang- în lege, eu am tot căutat şi încercat să înţeleg inclusiv toate variantele legale. Care, ce să vezi, nu există. Şi pentru că din 2013, de la legea pesediştilor şi răspunsul DNA, am mers tot mai în spate. Pentru că saga doamnei cu casele are 3 paliere: DNA, Bruxelles, PG.

Dar iată ce scrie Guşă:

1. Realitatea/Guşă: "Potrivit ziarului Evenimentul Zilei, în acel an, Guvernul a transferat, din proprietatea RAAPPS, în cea a ministerului Public, un imobil din nordul Capitalei. Beneficiarul AR FI URMAT să fie procurorul general al României."

Care e adevărul: nici potrivit Evz, nici mie, ci chiar potrivit Hotărârii de Guvern postate pe care voi nu vreţi să o vedeţi, Tăriceanu a transferat apartamentul. Iar beneficiarul era chiar Kovesi, procuror general. Nu, nu e niciun condiţional.

2. Realitatea/Guşă: "În 2013, Laura Codruța Kovesi a fost numită în fruntea Direcției Naționale Anticorupție. EVZ spune că AR FI PRIMIT și de această dată o locuință de serviciu, în centrul Bucureștiului"

Care e adevărul: Nu spune EVz, spune chiar DNA, deşteptilor. În răspuns către mine oficial şi asumat. Iar nu e condiţional. E fact. Realitate. Hârtie cu antet. Ce să vedeţi, chiar de la #DNAVineSăVăIa.

3.Realitatea/Guşă: "Publicația scrie că fosta șefă a DNA AR FI PUTUT BENEFICIA de derogarea de la o lege din 2013, privind aprobarea unei ordonanțe, publicată pe 2 iulie 2013 în Monitorul Oficial"

Care e adevărul: Nici asta nu a spus Evz, ci am arătat eu având în vedere că DNA spune că a beneficiat de locuinţa de serviciu pe 10 iulie iar legea e adoptată pe 2. Cu 8 zile înainte. E vorba common sense. Nu suntem chiar toţi idioţi.

4. .Realitatea/Guşă: "Contactată și ea de Realitatea TV, Laura Codruța Kovesi nu a comentat subiectul".

Care e adevărul: de fapt asta aţi vrut, nu? să obţineţi o poziţie oficială. Ei bine, ghinion. Păi normal că nu dă, ce poate să zică, că n-a stat unde a stat, că nu s-a mutat unde s-a mutat, că n-a cerut când a cerut şi sunt documente? Dacă e altfel decât certifică documentele, nu condiţionalele voastre, să iasă public, să demonstreze că n-a stat unde a stat, să probeze cu acte - foarte important- legalitatea.

5. .Realitatea/Guşă: "Parchetul General, pe de altă parte, nu a răspuns, până acum, solicitării pentru a exprima un punct de vedere"

Care e adevărul:Parchetul General are deja de 10 zile deştepţilor o solicitare oficială pe legea 544 şi nu răspunde. Bine că v-aţi trezit şi voi, din disperare să obţineţi o reacţie pe ceva ce nu aţi documentat voi, aţi copiat şi prost, şi fals, din disperare să omorîţi subiectul. Care e big.

By the way, tot ăla al lui Marincea din firme pe care l-am investigat în saga cu AMICOM/ Comănescu/ SRI/ Marincea/ Iancu scrie prostiile astea pe site? Sau e acum totul în joint venture cu Lucian Sârb de la Euronews? Că dacă îmi aduc bine aminte şi fundaţia Ellaal tot eu am anchetat-o prin Liechtenstein. Holding, imobiliare, „optimizare fiscală”. Parcă aşa era, nu?

Bine,pa!", a scris Sorina Matei pe Facebook.