Sorina Pintea anunța ca se lucreaza la realizarea unei bancii de piele: Cea suspendata era mai mult o improvizație

Ministrul Sănătății susține că se lucrează la realizarea unei bănci de piele, după ce singura existență în România a fost suspendată, Sorina Pintea precizând că era mai mult o improvizație

"În urma cu 2 ani, banca de piele a primit un plan de conformare pentru ca era mai mult o improvizatie, o recunosc chiar specialistii care lucrau acolo. În 2 ani nu s-a intampl nimic si i-a fost suspendata activitatea. În 2014, Guvernul a adoptat o HG prin care propunea infiintarea a 4 banci de piele in diverse zone din tara. In 2018, când am preluat am avut o intalnire, am analizat fiecare banca de piele si concluzia a fost ca putem construi o singura banca de piele, in București", a declarat Sorina Pintea la Digi24.

Citeste si Ministrul Sănătății, anunț CUTREMURĂTOR la 3 ani de la Colectiv: Avem fiabile 11 paturi pentru marii arși. În cazul unei tragedii, am apela la ajutor extern

Alte trei bănci de piele ar urma să fie construite în Iași, Timișoara și Târgu Mureș, potrivit ministrului.

Banca de piele se afla în Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, însă de peste opt luni a fost închisă de Agenția Națională de Transplant, după ce a funcționat 22 de ani.

Pentru suspendarea activităţii bănci de piele din România, autorităţile au invocat faptul că nu avea infrastructură şi nici resursele umane sau financiare suficiente pentru bună desfăşurare a activităţii, precizează Digi24.