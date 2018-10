Sorina Pintea, despre centrele de arși: In acest moment, nu putem trata nici 30 de pacienți cu arsuri grave

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, susține, la 3 ani de la incendiul din clubul Colectiv, că la acel moment România ar fi trebuit să recunoască faptul că "nu poate trata un număr atât de mare de pacienți cu arsuri", menționând că "nicio țară din lumea nu poate trata in acelasi timp un numar atat de mare de pacienti".

"Nu am urmarit ce a spus ministrul Banicioiu in acel moment, dar pot sa va spun ca nu putem trata 60 de pacienti cu arsuri, in acest moment in Romania, nu putem trata nici 30 cu arsuri grave. (..) Au trecut trei ani, eu spun ca lucrurile se misca, nu suficient, cu siguranta. (..)As vrea sa se stie clar ca lucrurile se misca, nu suficient, depindem de proceduri de anumite lucruri", a declarat Sorina Pintea, joi seara, la TVR.

"Pot sa va spun ca in acest moment s-au facut pasi importanti, desi nu suficienti, pentru a putea trata pacientii cu arsuri grave, ca azi s-a publicat pe site-ul Bancii Mondiale un caiet de sarcini privind achizitia unor componente pentru centre pentru marii arsi, ca in 6 august 2018 am semnat un contract pentru studiu de fezabilitate pentru patru centre pentru marii arsi, pentru ca nu pot sa spun de ce banii Bancii Mondiale pentru aceste constructii au fost blocati atatia ani.

Important este ca acum facem pasi inainte. Unul dintre primele mele acte normative semnate la 1 martie 2018 a fost Ordonanta 8, care prevedea prelungirea decontarii tratamentului pentru ranitii din Colectiv pana in 2020 si extindea decontarea atat in clinicile private, cat si cele de stat", a precizat ministrul.