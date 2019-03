Sorina Pintea nu se lasa intimidata de greva din Sanatate: 'Nu renuntam la plafonarea sporurilor la nivelul decembrie 2018'

Ministerul Sănătăţii nu ia în considerare în acest moment renunţarea la plafonarea, la nivelul lunii decembrie 2018, a sporurilor salariale ale angajaţilor din sănătate, deoarece plafonarea este inclusă în Ordonanţa 114, a declarat ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, la finalul întâlnirii cu liderii sindicali care au protestat în faţa instituţiei de resort, potrivit agerpres.ro.

"În acest moment nu e posibil să se schimbe acest lucru (plafonarea sporurilor, n.r.), e vorba de aplicarea Ordonanţei 114 când vorbim de sporurile plafonate la decembrie 2018. (...) Nu discutăm despre plafonarea sporurilor. Este ordonanţa 114, care spune foarte clar că sporurile se acordă, în limita celor acordate în decembrie 2018", a declarat ministrul.

Sorina Pintea a recunoscut însă că majorările veniturilor angajaţilor din sănătate au fost mai mici din cauza plafonării acestor sporuri salariale.

"Pe de altă parte, plafonarea sporurilor la nivelul decembrie 2018 a dus, într-adevăr, la o majorare mai mică decât cea aşteptată, dar nu este vorba de scăderi. 100 de lei (creşterea salarială înregistrată de unele asistente medicale, considerată prea mică de acestea, n.red) este o majorare salarială, nu este o scădere. Din punctul meu de vedere e foarte clar, în lege scrie că de la 1 ianuarie se creşte cu un anumit procent, erau nişte calcule foarte simplu de făcut. Pe de altă parte mi s-au arătat şi mie nişte fluturaşi, şi aici nu mă refer la asistenţi medicali şi medici, pentru că e o categorie aparte, salariile (medicilor şi asistentelor, n.red.) au crescut până la nivelul anului 2022, asistenta medicală nu înţeleg ce nivel de aşteptare avea, pentru că salariul asistentei medicale e la nivelul 2022. Vorbim de personal auxiliar, de îngrijitoare, infirmiere, brancardieri, biologi, fizicieni, farmacişti, care au intrat în grile la nivel 2019 cu un anumit procent, e adevărat, nivelul de aşteptare era mai mare, dar repet, sunt nişte calcule care puteau fi făcute", a afirmat ministrul Sănătăţii.

Pe de altă parte, Sorina Pintea a vorbit despre nevoia de restructurare a sistemului medical, excluzând varianta de concedieri în sistem.

"Am vorbit astăzi despre creşterile salariale, conform Legii Salarizării, acei aproximativ 25%, am discutat despre modalitatea de finanţare a acestora, precum şi de nevoia de restructurare, astfel încât fiecare spital să îşi adapteze serviciile medicale nevoii de servicii medicale din zonă. Nu vor fi concedieri în sistemul sanitar, nici vorbă. Noi vom găsi soluţii pentru acea pătrime, iar sindicatele ne vor ajuta să oferim serviciile medicale de care are nevoie zona respectivă pe care o deservesc. Aş vrea să vă explic: dacă, de exemplu, într-un spital avem 30 de paturi de Chirurgie, care sunt utilizate în proporţie de 50%, iar Medicina Internă are un grad de utilizare de peste 100%, este clar că trebuie să transformăm paturi de Chirurgie în Medicină Internă. Deci nu este vorba de concedieri, ci pur şi simplu de adaptare la nevoia de servicii medicale din zonă", a adăugat Sorina Pintea.

Aceasta a detaliat temele discutate cu reprezentanţii sindicali ai Federaţiei Sanitas şi a subliniat că este important ca ca angajaţii din Sănătate să asigure calitatea actului medical şi siguranţa pacientului.

"Din punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii, important este ca angajaţii din Sănătate să asigure calitatea actului medical şi siguranţa pacientului. O parte din revendicările pe care salariaţii din sănătate le-au prezentat sunt cunoscute de către Ministerul Sănătăţii şi discutate, de altfel, cu liderii organizaţiilor sindicale încă de la începutul anului. Negocierea Contractului Colectiv de Muncă - unul din punctele de pe ordinea de zi - va fi reluată, pentru că a fost suspendată la solicitarea sindicatelor la un moment dat, deci putem spune că acest lucru va intra în linie dreaptă", a precizat Sorina Pintea.

Ministrul a apreciat că protestul organizat de Federaţia Sanitas nu era necesar, pentru rezolvarea problemelor angajaţilor din sănătate.

"Există o serie de revendicări care nu fac obiectul discuţiei cu Ministerul Sănătăţii, de aceea eu le voi înainta colegilor mei din Guvern, şi le vom discuta, având în vedere cerinţele pe care astăzi liderii de sindicat le-au avut. Eu reiterez încă o dată dorinţa de colaborare şi de parteneriat a Ministerului Sănătăţii cu toate organizaţiile sindicale, pentru că ne dorim ca pacientul, care este în centrul sistemului nostru, să fie cât mai bine îngrijit. Eu cred că a fost o discuţie constructivă, consider că nu era necesar să ajungem la pichetări ca să avem discuţii de genul acesta, şi am avut discuţii cu domnul preşedinte Bărăscu (preşedintele Sanitas, n.r.) în acest sens, dar pe de altă parte eu mă bucur că am putut să am discuţii directe şi foarte sincere cu liderii de sindicat din teritoriu care au venit astăzi să picheteze Ministerul Sănătăţii. Până la urmă suntem parteneri. Părerea mea e că aceste pichetări nu ar trebui să continue", a afirmat Sorina Pintea.

Peste 150 de membri ai Federaţiei Sanitas din mai multe judeţe au protestat, miercuri dimineaţa, în faţa Ministerului Sănătăţii, nemulţumiţi de efectele OUG 114/2018 şi ale Legii 153/2017 asupra veniturilor celor care activează în domeniul sănătăţii, asistenţei sociale şi medicinei şcolare.

Acţiunea de pichetare din faţa Ministerului Sănătăţii este a doua dintr-o serie de proteste programate de liderii Sanitas, ca reacţie la efectele reglementărilor Legii 153/2017 şi ale OUG 114/2018 asupra drepturilor salariale ale membrilor sindicatului. Cu o săptămână în urmă, sindicaliştii din sănătate au pichetat sediul Ministerului de Finanţe.

În calendarul de proteste stabilit de sindicalişti, Sanitas anunţă pichetarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale pe 20 martie şi organizarea unui miting de amploare în Bucureşti la începutul lunii aprilie.

Preşedintele Federaţiei Sanitas, Leonard Bărăscu, a avertizat că sindicatele din Sănătate vor declanşa greva generală în cazul în care comunicarea şi dialogul social cu Guvernul vor rămâne la fel de proaste şi în luna aprilie.