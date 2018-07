Sorina Pintea: Provocarea este construirea a patru centre mari de arși

Proiectul construirii a patru centre mari de arși, început în 2012, se află abia în faza licitaţiei serviciilor de studii de fezabilitate, declară ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Întrebată de corespondentul MEDIAFAX, într-o conferinţă de presă la Prefectura Cluj, câte paturi pentru arşi există în România şi de câte ar fi nevoie, Sorina Pintea a spus că ar mai fi nevoie de paturi noi, 12 fiind cuprinse în viitorul Spital Regional de Urgenţă Cluj.

„La nivel naţional, în acest moment, există 6 paturi de mari arşi care îndeplinesc toate condiţiile. Bineînţeles că este nevoie, inclusiv în Spitalul Regional de Urgenţă Cluj am cuprins 12 paturi de mari arşi. Este centrul la Iaşi care este finalizat de 2 ani şi am început în acest an să îl şi dotăm, este Timişoara care are 2 paturi de mari arşi, iar în august când se termină licitaţia, vom începe să dotăm şi Timişoara. Şi mai avem o provocare. În 2012, Banca Mondială a alocat nişte bani pentru contrucţia a patru centre de mari arşi, care se vor construi, dar în 2018, acum două luni, am făcut o licitaţie pentru achiziţionarea serviciilor studiilor de fezabilitate. Ne-am mişcat foarte repede, binenţeles că e o glumă. Dar se vor face aceste centre”, a spus Pintea.