SOS! Vine dezastrul de la mina de aur de la Certej! Se va lucra cu cianuri, iar pagubele ecologice vor fi uriase

Sorin Rosca Stanescu Este probabil de neevitat. In scurt timp, in orice caz in acest an, incep lucrarile de exploatare la mina de aur de la Certej. Se va lucra cu cianuri. Dezastrul ecologic este urias. Fara a pune in discutie pericolul cel mai mare al contaminarii cu cianuri. Dar mai exista un dezastru. Urias. Operatiunea de la Certej va ajuta indiscutabil Rosia Montana Gold Corporation sa castige cateva miliarde de dolari in procesul intentat la Washington impotriva statului roman. Deva Gold este o societate alcatuita din Eldorado Gold, care detine 80% si compania statului roman Minvest Deva, care detine 20%. In spatele Eldorado Gold sunt fix aceleasi personaje sinistre, care se afla si in spatele afacerii Rosia Mo ...