SOTIA APETISANTA

Tanara si apetisanta mea sotie, statea dimineata in bucatarie, pregatindu-ne ca de obicei 4 oua fierte moi, paine prajita cu unt si suc de portocale pentru micul dejun, imbracata doar cu un “T-shirt” scurt pe ea, cu care si dormise.

Asa cum am intrat, aproape adormit, ea s-a aplecat misterios spre mine: “Ar trebui sa faci dragoste cu mine incepand din acest moment!

“Uau!” Ochii mi s-au luminat brusc, “sunt oare treaz sau inca visez? Atunci nu poate sa fie de cat ziua mea norocoasa!”

Am imbratisat-o… si apoi a fost ceva minunat, chiar acolo, pe masa din bucatarie. La final, ea mi-a spus un tandru “Multumesc” si s-a intors iute spre aragaz, cu tricoul inca in jurul gatului ei.

Fericit, dar un pic derutat, am intrebat: “Ce a fost asta?”

Si mi-a explicat: “Stii, s-a stricat cronometrul de oua…”

