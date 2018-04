Sotia lui Alexandru Arsinel ia 20 de medicamente pe zi: „Este paralizata, nu misca!”

Ultimul an a fost unul greu pentru Alexandru Arsinel. El a pierdut-o pe eterna lui colega de scena, Stela Popescu, a avut grave probleme de sanatate, iar pe langa asta, sotia SA este imobilizata la pat. Actorul are grija in permanenta de Marinela, dragostea vietii lui. Anul acesta implinesc 50 de ani de casnicie, dar nu pot sarbatori asa cum se cuvine. Sotia lui Alexandru Arsinel este paralizata si ia o multime de medicamente pe zi.

Actorul are grija ca Marinelei sa nu-i lipseasca nimic. Sotia lui Alexandru Arsinel a cazut in cap, acum cativa ani. Ea a fost operata, dar starea ei s-a deteroriat usor. De doi ani, femeia nu se mai ridica deloc din pat. Cu toate acestea, Alexandru Arsinel incearca sa nu isi piarda speranta.

„Stela este in mine. E permanent aici. Cand vin ii vad fotografia in secretariat si ii spun «Buna dimineata, Stela!». ea face parte din viata mea, din fiinta mea: 40 de ani pe scena, 40 de ani de repetitii, 40 de ani de turnee in toata lumea. Acum repet ceva pentru spectacolul din vara cu o colega si o indemn sa fie foarte aproape de ce insemna Stela in punerea in scena respectiva, pentru ca altfel imi e foarte greu sa joc. (…) Am si o suparare in plus fata de evenimentele care s-au petrecut cu sotia mea. Nu este bine si port o trstete permanenta cu mine. Este paralizata, nu misca picioarele. A cazut in cap s-a lovit, a fost operata, i s-a extras un hematom, apoi starea eu, usor, usor, s-a deteriorat. Eu sunt bine. Sunt in grija unor medici de la Fundeni. Cred ca iau vreo douazeci si ceva de medicamente. ea la fel. Asta este procuparea noastra acum. Nu mergem la dans, nu mergem la bal, nu mergem in excursii. Trebuie sa ne ingrijim. (…) Sotia mea este in aceasta stare de vreo doi ani”, a povestit Alexandru Arsinel pentru revista Taifasuri.

Alexandru Arsinel a fost operat la inima in urma cu cateva luni

Alexandru Arsinel a trecut prin momente extrem de grele, dupa ce au murit colegele sale de scena, Stela Popescu si Cristina Stamate. Actorul a avut si el probleme de sanatate care l-au ajuns din urma. Actorul a suferit o interventie pe cord, in luna decembrie a anului trecut. Din fericire, a iesit cu bine din operatia care a durat 45 de minute. Alexandru Arsinel a ajuns la spital dupa ce a facut infarct. Medicii l=au bagat imediat in sala de operatii si i-au implantat un stent, printr-o coronografie.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.