Sotia lui Donald Trump Jr. a depus actele de divort, dupa 12 ani de casnicie – presa

Vanessa Trump, soţia lui Donald Trump Jr., primul fiu al preşedintelui Statelor Unite ale Americii, a depus actele de divorţ, joi, după peste 12 ani de căsnicie, potrivit presei americane, informează The Guardian. Potrivit The New York Post, Vanessa Trump nu se aşteaptă la o luptă în instanţă pentru custodia celor 5 copiii pe care îi are cu Donald Trump Jr sau pentru bunuri pe care le deţin împreună. Miercuri, The New York Post a scris că primul fiu al preşedintelui american şi Vanessa Trump trăiau „vieţi separate" şi că Trump Jr., în vârstă de 40 de ani, nu îi era niciodată alături soţiei lui. Într-un comunicat comun, cei doi au anunţat că au decis să se despartă, adăugând că vor avea întotdeauna „un respect imens unul pentru celălalt" şi pentru familiile lor. În ianuarie 2017, Trump Jr. şi fratele său Eric au preluat managementul Organizaţiei Trump, imperiul de afaceri al lui Donald Trump, după ce acesta a devenit preşedintele SUA. Trump Jr. a rămas implicat în politică. Trump Jr. l-a susţinut pe republicanul Rick Saccone la alegerile din Pennsylvania în această săptămână, la fel ca tatăl său. Însă, Saccone a pierdut alegerile, în favoarea democratului Conor Lamb. Implicarea politică a lui Trump Jr. l-a adus pe acesta în vizorul procurorului special Robert Mueller, pentru rolul pe care l-ar fi jucat în posibila implicare a Rusiei în campania prezindenţială a tatălui său. În 2016, Trump Jr. a primit un e-mail cu o ofertă de informaţii compromiţătoare despre Hillary Clinton din partea unei persoane care susţ ...