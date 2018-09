Sotia lui e vinovata si acum a recunoscut totul!

Andi Moisescu se numara printre putinii barbati din showbiz care au reusit sa isi pastreze proportiile constante.



Cu o sinceritate debordanta, vedeta Pro TV marturiseste ca “vinovata” de acest lucru e sotia lui, Olivia Steer.



Andi Moisescu si Olivia Steer formeaza unul dintre cele mai stabile cupluri din showbiz. Discreti in ceea ce priveste viata privata, cei doi reusesc sa se completeze si sa se ajute reciproc in treburile administrative. “Fac tot ceea ce ar putea sa faca oricine: ea sau eu! Spal vase, dau cu aspiratorul, spal si calc rufe, tot ceea ce tine de gospodarie, de dus gunoiul nu mai zic, e pana la urma o chestiune pur barbateasca”, ne-a spus prezentatorul emisiunii “Apropo TV

Desi se spune ca barbatii sunt cei mai buni bucatari, vedeta Pro TV sustine ca nu se aliaza trend-ului. Implicarea lui in bucatarie este doar la solicitarea Oliviei, dar in principiu ea detine controlul.



“La noi in familie situatia nu sta in felul acesta. E departe de a fi eu cel mai bun, sunt foarte in urma. De altfel, simplul fapt ca inca ma mai incap aceleasi sacouri de ani de zile si ca am ramas in aceleasi masuri de foarte multi ani nici macar nu e un merit al meu. Incerc sa mananc sanatos, cat imi iese, imi iese. Acasa mananc sigur. Cand mai sunt printr-o deplasare, cand mai am evenimente prin tara, mananc ce gasesc. Nu fac nazuri, in general nu vreau sa provoc revolutii. Ma adaptez locului”, a declarat Andi Moisescu.

