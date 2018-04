Sotia lui Nae Lazarescu, drama cumplita! Grav bolnava si saraca lipita! Prietenii sunt disperati!

Elena Lazarescu, sotia actorului Nae Lazarescu este grav bolnava si a ajuns la limita saraciei.

Apropiatii femeii fac apeluri disperate pentru a o salva. Femeia care i-a stat alaturi la bine si la rau marelui Nae Lazarescu duce o batranete cumplita. Cu o boala care avanseaza grav si din cauza careia risca sa-si piarda total vederea si cu o pensie extrem de mica, doamna Lazarescu nu mai vede nicio speranta pentru anii care i-au ramas.

Surse din apropierea sotiei marelui actor ne-au declarat ca desi duce un trai greu, doamna Lazarescu traieste demn si se roaga in fiecare zi la Dumnezeu sa o ajute sa treaca cu bine peste toate.

Apropiati ai doamnei au facut apel catre fostii colegi de scena ai lui Nae Lazarescu, intr-o incercare disperata de a o salva pe cea care i-a fost sotie. Insa, totul a fost in van. Situatia este cu atat mai grava cu cat inca de acum sase ani, medicii i-au spus ca e nevoie urgenta de operatie, altfel isi va pierde vederea. Insa, nici pana astazi, sotia lui Nae Lazarescu nu a reusit sa stranga suma necesara pentru interventia delicata.

Problemele nu se opresc aici. Apropiatii au povestit ca nici apartamentul in care locuieste nu ii mai apartine. In urma cu multi ani, l-a vandut unui strain pe bani putini si printr-un contract prin care sa poate fi lasata sa stea acolo pana la finalul zilelor. Insa, banutii ei s-au dus pe medicamente si mancare si acum doamna nu stie pentru cat timp va mai avea un acoperis deasupra capului.

Elena Lazarescu, este a patra sotie a lui Nae Lazarescu ea a mai declarat ca: "Eu sunt singura sotie mai mare decat el, cu trei-patru ani. Eu aveam 49, el avea 45 de ani si era prea tarziu sa mai avem un copil. Am fost casatoriti sapte ani".

"La trei de la nunta, s-a imprietenit cu Marcela, actuala sotie. I-am suportat cinci ani", a zambit ea. "El avea spectacole la Teatrul de Vara, la Herastrau, iar ea prezenta acolo. Mergeau impreuna prin turnee. Eu nu puteam sa merg cu el, pentru ca aveam un catel. Toti colegii il acopereau, divortul a durat foarte mult, desi nu erau motive, pentru n-aveam copii. A fost o ambitie a mea, pentru ca nu-i suportam avocatul. Dar n-am avut ce sa-i reprosez. La iesirea din sala de tribunal chiar ne-am sarutat si judecatoarea a ras".

"Am vorbit cu el pana in 1999. Ma ajuta foarte mult cu bani. Atunci am dat un interviu in ziarul Atac la persoana, in care am pomenit de fiica lui, si s-a suparat pe mine. Cand l-am cautat, mi-a zis «Du-te la ziar»", a mai spus doamna Elena.

Doamna Elena a spus ca au ajuns la divort pentru ca nu mai suporta viata lui dubla.

