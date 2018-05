Sotia lui Toni Grebla face dezvaluiri, dupa achitarea fostului judecator CCR: 'A fost, intr-adevar, un șoc. Convorbiri telefonice rupte din context'

Fostul judecator CCR Toni Greblă a vorbit într-o „Ediție specială”, la Antena 3, după ce a fost achitat pe linie în dosarul în care era acuzat de trafic de influență, fals în declaratii, efecturarea de operațiuni economice și constituire de grup infracțional organizat.

Vezi şi: E mai dificil decât pare: Cum să fierbi ouăle ca un bucătar adevărat

Soția lui Toni Greblă, Mihaela, a fost întrebată cum au fost ultimii ani pentru ea. „A fost un șoc. Am fost anunțată telefonic. Momentul a fost, într-adevăr, un șoc. Efectiv nu îmi venea să cred ce se întâmplă. Am crezut că nu este altceva decât un scenariu. Momentele de la început au fost un scenariu. Perioada mai grea este cea care a urmat. Începând cu faza cercetării judecătorești, m-am implicat mai mult emoțional și au fost trei ani de zile în care nu am înțeles ce se întâmplă. Pe parcursul cercetării judecătorești, după ce am luat la cunoștință de rechizitoriu, foarte greu de făcut apărările față de convorbiri telefonice rupte din context. La fiecare propoziție trebuia să faci o apărare”, a spus Mihaela Greblă.

Toni Greblă, fostul judecător al Curţii Constituţionale, a fost filmat în propria casă de către DNA cu scopul de a strânge probe în dosarul în care era acuzat.

„În această perioadă eu am fost monitorizat de patru entități. Supravegherea aceasta foarte agresivă a fost făcută tocmai pentru a se obține probe împotriva mea, cum că aș fi comis vreo infracțiune. Ei au urmărit omul, în niciun caz vreo faptă penală. A fost un mod de a pune la punct CCR”, a spus Toni Greblă.

Vezi şi: Medicii trag un semnal de ALARMĂ: Alimentul pe care trebuie să-l consumi rar dacă vrei să trăieşti mult

Fostul judecător al Curţii Constituţionale Toni Greblă a fost achitat vineri de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. În acelaşi dosar, au fost achitaţi şi oamenii de afaceri Ion Bîrcină şi Mihai Prundianu, dar şi Gheorghe Grecu şi Victor Dolghi. Instanţa a decis şi ridicarea sechestrului dispus de procurori în acest caz. Decizia magistraţilor nu este definitivă.



Toni Greblă a fost trimis în judecată de DNA în septembrie 2015 pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de influenţă (trei infracţiuni), din care una în formă continuată, efectuare de operaţiuni financiare ca acte de comerţ incompatibile cu funcţia în scopul obţinerii pentru sine şi pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, constituirea unui grup infracţional organizat şi fals în declaraţii în formă continuată (13 acte materiale).