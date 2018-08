Sotilor Carmen si Klaus Iohannis le place numai mancarea de fite: "Mananci atatica si costa o mie de euro"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul ministru Darius Valcov, considerat una dintre eminentele cenusii ale actualului guvern, a dezvaluit marti, intr-un interviu acordat DC News, ca presedintele Klaus Iohannis, dar mai ales sotia sa, sunt impatimiti ai bucatelor extra-rafinate. Vilcov a spus, astfel, ca Iohannis isi ia cu el in deplasari bucatarii personali, precizind ca unul dintre ei este specializat in gastronomie moleculara. "Dl.Iohannis isi ia bucatarii dupa el, iar unul din ei e specializat in bucatarie moleculara. O ajuta foarte mult pe doamna, ca doamna e cu bucataria moleculara". Consilierul a vorbit si despre pretul urias al respectivei bucatarii: "Maninci atitica si costa o mie de euro" a spus el. Pentru cei mai putin familiariz ...