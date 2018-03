Sotul a facut in secret o poza soacrei lui pe care o ura, dimineata, in bucatarie. Dar cand si-a dat seama de ce sta acolo in fiecare zi la aceeasi ora, a fost distrus. Acum vrea sa stie toata lumea ce greseli a facut

Cand Scott Mann si-a intalnit pentru prima data soacra, a simtit imediat ca nu vor deveni buni prieteni prea curand. Dar dupa 7 ani de la nunta cu fiica ei, sotia lui Scott a fost diagnosticata cu leucemie, avea 30 de ani. Din aceasta tragedie avea sa afle Scott ceva foarte important, ceva ce vrea acum sa afle toata lumea.

Iata scrisoarea lui Scott:

,,Aceasta este Sharon.

Ea m-a invatat ca e important sa vezi pe cineva drept cine e cu adevarat, nu drept cine te astepti sa fie.

Cand mi-am intalnit pentru prima data soacra nu prea am inteles ce spunea din cauza accentului. Parea ca face pe sefa si ca e agresiva, dar intr-un mod politicos. Dar stiam ca ea e importanta pentru iubirea vietii mele, asa ca am acceptat-o in familia mea.

Dupa 7 ani inca nu stiam cine era.

Cand fosta mea sotie s-a imbolnavit de leucemie la 30 de ani, cand i-au dat doar 10% sanse sa mai traiasca inca un an, cand lumea noastra era distrusa si schimbata pentru totdeauna, Sharon a intrat linistita si ferma in rolul pentru care se nascuse. S-a mutat, cu sotul ei care capatase o dizabilitate in razboiul din Vietnam, in casa noastra, pentru a deveni asistenta sotiei mele.

De-a lungul a doi ani ne-a facut majoritatea cumparaturilor, ne-a gatit toate mesele, ne-a spalat toate hainele, ne-a facut curatenie, i-a condus pe ambii bolnavi ai familiei la cei peste 300 de doctori de care au avut nevoie, s-a descurcat cu sutele de pastile, si s-a asigurat ca toti suntem bine in fiecare ora a fiecarei zile.

Si a facut asta atunci cand ea insasi fusese diagnosticata cu cancer in timp ce avea grija de altcineva. Cand i-au taiat bustul. Cand trecea prin chimioterapie.

Ea canta incet in timp ce lucreaza. Vorbeste singura atunci cand nu e nimeni care sa o asculte, si trece de la o zi la alta cu umilinta si gratie.

Am facut aceasta poza inainte sa plec la serviciu intr-o zi. Ea nu stia ca eram acolo.

Prieteni, asa arata maretia, intr-un moment de calm si liniste. Asteptand pentru a 300-a oara ca mancarea de ovaz a fiicei sa se faca, a 300-a oara de cand s-a imbolnavit. Nu mai are par de la chimioterapie. A refuzat sa nu-i mai pese de nimic atunci cand avea toate motivele.

Nu toata lumea are sansa de a avea in viata lui un supererou. Si pentru asta sunt plin de recunostinta in fiecare zi.”

Cred ca putem toti sa invatam ceva din povestea lui Scott. Vor fi mereu oameni din familia noastra cu care nu ne vom intelege, care vor fi greu de iubit. Scott a inteles ca trebuie sa aiba mintea deschisa referitor la oamenii din viata lui, si a fost obligat sa o faca in modul cel mai ingrozitor cu putinta.

