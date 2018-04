Sotul ei a plecat din tara cu munca. Cand a ajuns la hotel, i-a cerut femeii o poza pe WhatsApp. Dupa ce s-a uitat bine la ea i-a cerut instant divortul

poza google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat a fost nevoit sa plece pentru cateva saptamani intr-o calatorie de afaceri. In tot acest timp a vorbit cu sotia pe WhatsApp. Intr-o zi omul i-a cerut sotiei o fotografie, pentru ca voia sa ii aline dorul. In fotografie, femeia statea pe pat cu o chitara langa. La prima vedere, nimic neobisnuit. Insa cand sotul ei a vazut mai atent fotografia, s-a enervat instant si spre surprinderea ei a cerut divortul imediat. La o inspectie mai atenta, un detaliu din imagine l-a facut pe acesta sa izbucneasca. Femeia asta a gasit o valiza veche si murdara, abandonata intr-un tufis, s-a apropiat si cand a vazut ce era in interior, a ramas fara cuvinte. A pus mana pe telefon si a cerut ajutor, uit ...