Sotul in varsta de 64 de ani a fost ingrozit cand a aflat ca actuala lui sotie l-a mintit timp de 19 ani: ,,Ar fi fost mai bine sa ma insele! cand ma gandesc ca noi, de 19 ani, am…” s-a prabusit cerul pe el. Ce a aflat

Jan este un belgian in varsta de 64 de ani care s-a casatorit cu sotia sa din Indonezia, Monica, in anul 1993, in ciuda problemelor legate de serviciul de imigrari, fiindca autoritatile nu prea erau sigure in legatura cu identitatea femeii.

Dupa 19 ani de casnicie, sotul a aflat ca partenera lui de viata, cea alaturi de care traise aproape 2 decenii, era, de fapt, un barbat. Femeia se nascuse barbat, dar suferise o operatie de schimbare de sex. Acum Jan cauta sa isi anuleze casatoria, cat mai repede.

Cei doi au dus multi ani o viata normala, Jan are doi copii dintr-o casnicie anterioara, si tocmai de aceea el si noua sotie au decis sa nu aiba copii. Jan a adaugat ca Monica l-a ,,pacalit” in ceea ce priveste menstruatia intr-un mod foarte abil, folosind servetele sanitare, cel putin asa sustin jurnalistii de la thedailystarter.

Jan a mai declarat si ca relatia lor a inceput sa se schimbe atunci cand femeia s-a angajat cu norma intreaga: ,,Monica a inceput sa se schimbe foarte mult. Fiul meu cel mare o vedea cateodata intr-un club. A inceput sa poarte haine tipatoare, bluze lipite de corp si acele fuste foarte scurte, care ii aratau totul”.

Zvonurile au inceput sa iasa la suprafata dupa ce Ian a gasit mesaje de dragoste de la alti barbati pe calculatorul ei. In moemntul in care a intrebat-o despre asta, ea a devenit violenta: ,,Un prieten imi spusese ca a auzit ca Monica era de fapt un barbat care a facut operatie de schimbare de gen. Nu puteam sa cred. Fiul meu a auzit aceleasi lucruri”, a adaugat Jan.

,,Am impins-o intr-un perete si am intrebat-o daca e barbat, voiam adevarul. Atunci ea mi-a zis ca s-a nascut baiat, dar ca s-a operat, ca acum era femeie si ca nu am eu nevoie sa stiu despre trecutul ei ca barbat”. In acel moment lumea lui Jan s-a prabusit, a chemat politia.

In prezent lui Jan i se administreaza tratament psihiatric din cauza revelatiei ca sotia lui era de fapt barbat, iar casnicia lor este pe cale de a fi anulata de catre tribunalul belgian.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.