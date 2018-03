Sotul Israelei, in mare pericol! De ce se tem apropiatii lui Liviu, dupa moartea milionarei?

israela

Liviu Arteni este pur si simplu disperat dupa ce a aflat ca Israela Vodovoz a murit.

Liviu Arteni se afla intr-o situatie extrem de complicata, in acest moment. Potrivit apropiatilor, Liviu este in pericol. Fostul sot al Israelei Vodovoz a plecat de 3 luni in Alicante, Spania, acolo unde urma sa gaseasca o proprietate unde sa se mute cu aceasta. Israela si Liviu au facut pace dupa ce barbatul a acceptat sa urmeze un program de la o clinica de dezalcoolizare. De asemenea, Israela urma sa lichideze toate proprietatile din Romania si sa se mute definitiv in Alicante cu Liviu. Toate planurile s-au destramat odata cu moartea Israelei.

Conform unor apropiati ai familiei, Liviu era dependent financiar de Israela insa nici femeia de afaceri nu mai statea atat de bine la capitolul „lichiditati”. Asa se face ca in acest moment, Liviu devine extrem de vulnerabil, ceea ce explica si reactia lui extrem de vocala la aflarea mortii Israelei. De aici si pana la alcool mai este doar un pas, pe care apropiatii se tem sa nu-l faca. Asadar, Liviu este intr-un real pericol!

Sotul Israelei, in mare pericol! "Are o latura intunecata"

„Cea mai mare teama a noastra este ca Liviu se poate intoarce oricand la vechiul stil de viata. El a avut o problema mare cu alcoolul, a fost dependent ani intregi si de cateva luni nu a mai pus strop in gura. Uneori, cand bea, devine destul de violent, asa a fost si cand s-a ridicat sa-l bata pe Catalin Maruta in direct. Nu se mai poate controla. Poate oricand aluneca spre acea latura mai intunecata a lui, acum ca toate sperantele lui s-au naruit. Liviu chiar este in pericol”, a povestit un apropiat al lui Liviu.

